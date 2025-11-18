"รถถัง" เล่าเฉียดตายจากการลดน้ำหนัก วูบล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำ ทั้งที่ยังถอดกางเกง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ออกมาไลฟ์สด เล่าเรื่องราวตอนที่เขามีปัญหาสภาพร่างกายอย่างหนัก จากการลดน้ำหนักเพื่อขึ้นสังเวียนในศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น ทำให้สุดท้ายต้องถูกหามส่งโรงพยาบาล และถอนชกกับ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย
“จะเล่าให้ฟังว่ารอดตายยังไง เดือนนี้ที่ญี่ปุ่น อากาศหนาวมากจริงๆ เวลาการชั่ง 10 โมงญี่ปุ่น(8โมงในเวลาประเทศไทย) แต่ผมต้องตื่นตี 5 (ตีสามไทย) เพลียพอสมควรเพราะคืนก่อนหน้า มีถ่ายสัมภาษณ์ มีสัมภาษณ์สื่อ มีทุกวัน รายการระดับโลกเป็นแบบนี้อยู่แล้ว” รถถัง เริ่มกล่าว
“ผมได้นอนประมาณ 4-5 ชม. ผมกินน้ำไปประมาณ 2 ลิตร ก็เริ่มลด สงสัยว่าทำไมต้องกินน้ำ เพราะต้องทำค่าน้ำให้ผ่าน กฎของวัน ที่ค่าน้ำ และน้ำหนักต้องผ่านพร้อมกัน จากนั้นลงไปห้องฟิตเนส เพื่อวิ่งเรียกเหงื่อ ปรากฎว่าลู่วิ่งเต็ม ที่โรงแรม มีฟิตเนสเล็กๆ ลู่วิ่งแค่ 2 ลู่ 6-7 โมง ยังไม่ได้วิ่งเลย เวลากระชั้นชิด เลยไปวิ่งบนห้อง ปิดแอร์ วิ่ง 30-40 นาทีเหงื่อออกยาก ผมก็ไปซาวน่า ผมไม่ค่อยชอบเข้าซาวน่า จะเป็นลม แต่ก็ต้องทำ จนเหลือ 2 ชม.สุดท้าย ก็มาชั่ง เหลือโลกว่าๆ ก็ปกติ แต่พอออกจากซาวน่าครั้งสุดท้ายเหมอนจะวูบ ที่เห็นผมไปชั่งน้ำหนักคนสุดท้าย ไม่ได้อยากไปคนสุดท้าย พออกจากซาวน่าเหมือนจะเป็นลม ต้องมาพัก 1 ชม.กว่า เกินอยู่โลกว่าๆก็ต้องพักนอนยาว เพื่อให้ตัวเองฟื้นขึ้นมา ก็มาแช่น้ำร้อน 3 รอบ ชั่งน้ำหนัก ร่างกายโอเคอยู่ สอบน้ำหนัก 61 ก.ก. พอดี”
“จากนั้น เช็ดเหงื่อหมดแล้ว เดินไปชั่งน้ำหนัก จากโรงแรมไปห้องชั่งน้ำหนักเกือบ กิโล ไกลมาก ขึ้นๆลงๆ ตลอด พอไปถึง จู่ๆเหงื่อก็ออกเยอะ ทั้งที่อากาศเย็นมาก เหงื่อดันออกเยอะ น้ำในตัวทะลักออกมา ก็ตกใจ ก็ไปฉี่ ไปตรวจฉี่ ฉี่ปกติ เต็มแม็กซ์ พอปิดฝาชักโครก ปรากฎว่าวูบ หัวฟาดพื้น ไม่รู้เรื่องเลย กางเกงก็ถอดอยู่ คนก็ตกใจ ผมไม่รู้เรื่องว่าผมเป็นลม ผมไม่รู้เป็นลมได้ไง จนฟื้นตัวหน่อย ก็เอาตัวเองไปชั่งน้ำหนัก เพราะอยากชก เดี๋ยวคนจะหาว่าผมไม่มืออาชีพ มันเป็นไฟต์ชิงแชมป์ผมอยากชก”
“พอไปชั่ง ดีใจมาก ที่ผ่านทุกอย่าง แต่เหงื่อที่ไม่ต้องการให้ออก ดันมาออกจนตัวแห้ง หน้าซีด พอเซ็นชื่ออะไรหมด กินน้ำสักพัก หมอของวันให้ไปนอนพัก เพราะหมอจะดูอาการแล้วไม่ค่อยดี ความดันขึ้น พอนอนจากที่เหงื่อไหลตลอด เหงื่อแห้งแล้ว เท่านั้นแหล่ะ ตะคริวขึ้นเหมือนลูกหนู ขึ้นทั้งร่าง คอ หัวใจ ขา หลัง ทรมานมากเหมือนคนจะตาย คนก็ป้อนน้ำ กินน้ำเยอะ ตะคริวขึ้นเปนชม. แพทย์ทางวัน ก็บอกว่าไม่ได้แบบนี้ ผมไม่ไหว ทรมาน ขอให้วางยาสลบผมหน่อย เหมือนจะตาย หมอญี่ปุ่นมารับตัวไป รพ. ระหว่างทางตะคริวขึ้นตลอด ทุกคนดัดช่วย เขาเจาะเลือด แทงน้ำเกลือ 5 ถุง หลับไม่รู้เรื่อง ก็ฟื้นมาปลอดภัยดี”
“ผมทำร่างกาย ผมซ้อมไป ผมลดปกติ แต่ช็อตสุดท้าย อาจจะเป็นเพราะซาวน่าด้วย ตอนนี้ขาระบมหมดเพราะตะคริวขึ้นหมด ผมอยากชก มันผิดหวังมาก ใครบอกว่าผมได้ค่าตัวน้อย ผมเลยไม่ชก”
“ผมมีรายการ 1-2 เดือนผมซ้อม ไปค่าย น้ำมัน โภชนาการ ฟิตเนส ผมดูแลตัวเอง การบำรุงทุกอย่าง จองเครื่องอีกแสนกว่า ครอบครัว ภรรยาไปเที่ยว ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเกือบๆล้านในไฟต์นี้ ที่ผมดูแลตัวเอง บอกว่าผมได้ค่าตัวน้อยรถถัง ไม่ต่อย”
“ผมจะไปทำไมญี่ปุ่นถ้าผมจะไม่ต่อย ผมอยู่บ้านไม่ดีกว่าเหรอ ผมลงทุนไปผมยังไม่รู้เลยว่าไฟต์นี้ผมจะได้ค่าตัวหรือเปล่า ทั้งๆที่ผมทำตามกฎทุกอย่าง ทุกคนต้องห็นใจผมซิ ครอบครัวผมก็ต้องดูแล ผมจะบอกให้นะ คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะอย่าคอมเมนต์เลยถ้าคุณไม่รู้จริง” อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย ปิดท้าย