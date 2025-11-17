ยิมนาสติกไทยได้ลุ้นทองซีเกมส์เพิ่ม หลังแชมป์โอลิมปิกชาวฟิลิปปินส์ถอนตัว

นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติฟิลิปปินส์ ชิงจังหวะขอเดินทางมาซ้อมที่เมืองไทยก่อนซีเกมส์ 10 วัน ขณะที่ คาร์ลอส แอนเดรีย ยูโล่ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2024 ยืนยันไม่ร่วมซีเกมส์แน่นอนแล้ว ทำให้ ฑิฆัมพร สุรินทรทะ มีโอกาสคว้าเหรียญทองทันที
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยที่ผ่านมาได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน ในซอยเพชรเกษม 81 ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2567 ทั้งยิมนาสติกศิลป์หญิง, ยิมนาสติกศิลป์ชาย, ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก ซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ มีชิงทั้งสิ้น 15 เหรียญทอง ทางสมาคมฯ ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 5 เหรียญทอง
ล่าสุด ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้นักกีฬายิมนาสติกทุกประเภท ยังคงทำการซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ศูนย์ฝึกในซอยเพชรเกษม 81 ขณะเดียวกันทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้ขอความร่วมมือต้องการส่งนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งนี้ เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้า ร่วมกับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ซึ่งนายกสมาคมฯ น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ ได้ให้การอนุมัติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติฟิลิปปินส์ จะเดินทางมาจำนวน 2 ชุด ซึ่งชุดแรกจะเป็น นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย จำนวน 4 คน พร้อมกับผู้ฝึกสอน 2 คน และแพทย์ประจำทีม 1 คน รวม 7 คน กำหนดเดินทางมาวันที่ 29 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม และชุดที่สอง จะเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาประเภทกรุ๊ป จำนวน 6 คน พร้อมผู้ฝึกสอน 2 คน รวมเป็น 8 คน จะมาทำการฝึกซ้อมที่ ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขันของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในซอยเพชรเกษม 81 ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม และจะอยู่จนถึงเข้าหมู่บ้านนักกีฬา ซึ่งถือว่าเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาประเทศเพื่อนบ้านที่เคยปฏิบัติช่วยเหลือกันมาโดยตลอด
นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งด้วยว่า คาร์ลอส แอนเดรีย ยูโล่ นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย ทีมชาติฟิลิปปินส์ เจ้าของ 2 เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ประกาศยืนยันไม่เดินทางมาทำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เป็นที่แน่นอนแล้ว เนื่องจากให้เหตุผลว่า ต้องการเก็บตัวอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น กลางปีหน้า ทำให้ ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ที่เพิ่งจะคว้าอันดับ 5 ของโลก ในประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ มีโอกาสคว้าเหรียญทองมากกว่าเดิม ถึงแม้ว่าจะมี เวียดนาม และ มาเลเซีย เป็นคู่แข่งก็ตาม