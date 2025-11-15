ยามาฮ่า มุ่งมั่นส่งต่อพลังแห่งความฝันให้คนรุ่นใหม่ ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา และโอกาสในการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษา และรถจักรยานยนต์ รวมมูลค่า 219,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท พร้อมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจำนวน 2 คัน ได้แก่ ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ ไฮบริด และยามาฮ่า ฟาซซิโอ ไฮบริด รวมมูลค่า 119,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การมอบทุนการศึกษา และรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะยามาฮ่าเชื่อว่า “พลังแห่งการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ” คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนทุกชีวิตไปข้างหน้าอย่างมีความสุข
