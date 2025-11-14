OC (Onset Center) แนวทางใหม่ของพัตเตอร์แรงบิดต่ำ

พัตเตอร์ Scotty Cameron OC (Onset Center) รุ่นใหม่ล่าสุด คือการผสานประสิทธิภาพแรงบิดต่ำ เข้ากับความรู้สึกและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติในการรักษาหน้าพัตเตอร์ได้สแควร์ ขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการเชื่อมกับนักกอล์ฟตลอดระหว่างการสโตรคพัตต์ โดยสองโมเดลใหม่ล่าสุด Phantom 11R OC และ Studio Style Fastback OC คือการนำเทคโนโลยี OC มาปรับใช้เข้ากับสองรูปทรงอันคุ้นตาของ Scotty Cameron ทั้งในรูปทรงมัลเล็ท และมัลเล็ทขนาดปานกลาง
สำหรับ Onset Center หมายถึงการที่ตำแหน่งของก้านพัตเตอร์ถูกติดตั้งไว้ด้านหลังของสันหน้าพัตเตอร์ (Onset) และอยู่ในแนวเดียวกับจุดศูนย์ถ่วง (Center) การวางตำแหน่งที่ได้รับการพิสูจน์จากทัวร์แล้วนี้ สามารถช่วยลดแรงบิด และทำให้การพัตต์เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยการเพิ่มโมเดลใหม่ขึ้นมาให้กับทั้งตระกูล Studio Style และ Phantom จึงเป็นการเพิ่มตัวเลือกใหม่ให้กับนักกอล์ฟที่ต้องการรูปแบบก้านและคอพัตเตอร์ที่หลากหลายมากขึ้น
OC ยังโดดเด่นด้วยดีไซน์หัวพัตเตอร์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจากทัวร์ การกลึงหน้าพัตเตอร์แบบ chain-link มุมเอียงของก้านเพียงเล็กน้อย และการเลือกใช้ก้านกับกริพอย่างแม่นยำ ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบการพัตต์แบบปกติ สู่การพัตต์โดยใช้พัตเตอร์แรงบิดต่ำได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่สูญเสียการเชื่อมต่อกับการสโตรคพัตต์ไป
เทคโนโลยีและจุดเด่นของพัตเตอร์ OC
ดีไซน์แรงบิดต่ำ: พัตเตอร์ Scotty Cameron OC ถูกออกแบบตำแหน่งของก้านให้อยู่ด้านหลังสันหน้าพัตเตอร์ (Onset) และอยู่ในแนวเดียวกับตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงจากด้านหน้าไปด้านหลัง (Center) ซึ่งช่วยลดแรงบิดให้ต่ำ และสร้างความรู้สึกที่หน้าพัตเตอร์สแควร์ สำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการลดการหมุนของหน้าพัตเตอร์ระหว่างสโตรกพัตต์
ความรู้สึกและการตอบสนองแบบดั้งเดิม: รุ่น Phantom 11R OC มาพร้อมดีไซน์การกลึงแบบบ chain-link ทั่วทั้งหน้าพัตเตอร์ ขณะที่รุ่น Fastback OC ใช้การอินเสิร์ท Studio Carbon Steel (SCS) ที่เป็นจุดเด่นของตระกูล Studio Style พร้อมการกลึงรูปแบบเดียวกัน ทั้งสองรุ่นถูกปรับแต่งให้ได้เสียงที่นุ่มขึ้น แต่ยังไว้ซึ่งการตอบสนองที่ชัดเจน เพื่อให้นักกอล์ฟรู้ตำแหน่งจุดกระทบลูกได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของพัตเตอร์แรงบิดต่ำ
องศาก้านเอนต่ำ: พัตเตอร์ OC มีจุดเอนของก้านเพียง 1 องศา เพื่อช่วยให้มีการจรดลูก และตำแหน่งของมืออย่างเป็นธรรมชาติ แบบเดียวกันกับที่มือพัตต์ระดับโลกหลายคนคุ้นเคย มุมเอนที่น้อยนี้ยังช่วยให้มองเห็นสันด้านบนของพัตเตอร์ได้ชัดเจนขณะจรดลูกอีกด้วย
องศา loft และ lie ที่ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะ: การปรับแต่งองศา loft และ lie ของพัตเตอร์ OC นั้นจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพแรงบิดต่ำ เพื่อช่วยให้นักกอล์ฟสามารถปรับแต่งสเป็คได้อย่างที่ต้องการ
หัวพัตเตอร์น้ำหนักมากขึ้น พร้อมก้านและกริพคัสตอมพิเศษ: พัตเตอร์ OC รุ่นใหม่ให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับการสโตรคพัตต์ได้มากขึ้น ด้วยหัวพัตเตอร์ที่หนักขึ้น 15 กรัม (เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐานของ Scotty Cameron) พร้อมก้านคัสตอมสีดำพิเศษ ที่ออกแบบให้มีค่าความแข็งที่เหมาะสมกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น โดยไม่สูญเสียจุดเด่นความรู้สึกไป มาพร้อมกริพ Matador Mid แบบทรงเรียวไล่ระดับ
รายละเอียดแต่ละรุ่น
Phantom 11R OC
พัตเตอร์ Phantom 11R OC รุ่นใหม่นี้พัฒนามาจากโครงสร้างเดิมของ Phantom 11 พัตเตอร์ทรงมัลเล็ทแบบหลายวัสดุ ที่มี MOI ให้ความมั่นคงสูง โดย 11R ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัวร์ ได้ถูกปรับแต่งให้มีขอบมุมต่างๆ ที่โค้งมนมากขึ้นกว่า Phantom 11 และมาพร้อมกับการกลึงหน้าพัตเตอร์แบบ chain-link และมีเส้นเล็งเดี่ยวที่ต่อเนื่องจากตำแหน่งปักก้าน
ยาวไปจนถึงด้านหลัง รวมถึงมีตัวเลือกสำหรับมือซ้ายด้วยเช่นกัน
Studio Style Fastback OC
พัตเตอร์ Studio Style Fastback OC รุ่นใหม่นี้ใช้โครงสร้างเดียวกับ Fastback รุ่นปี 2025 กับพัตเตอร์มัลเล็ทขนาดปานกลาง
ที่มีการกระจายน้ำหนักแบบวงแหวน และแนวเล็งแบบ high-contrast โดยเช่นเดียวกับพัตเตอร์ Fastback รุ่นอื่นในตระกูล Studio Style ใน Fastback OC สร้างจากโครงวัสดุ 303 สเตนเลสสตีล และ 6061 อะลูมิเนียมเกรดอากาศยาน พร้อมจุดเด่นที่หน้าอินเสิร์ท Studio Carbon Steel ที่กลึงแบบ chain-link เพื่อให้ความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้น พร้อมประสิทธิภาพในการโรลลูก ขณะที่ด้านบนเป็นเส้นเล็งเดี่ยวที่ให้ความรู้สึกสะอาดตา และเรียบง่ายขณะจรดลูก