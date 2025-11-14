"ไนจีเรีย" เข้าชิงเพลย์ออฟ "แคเมอรูน" ชวดลุยบอลโลก

ไนจีเรีย เอาชนะ กาบอง 4-1 ด้วย 2 ประตูช่วงต่อเวลาของ วิคเตอร์ โอซิมเฮน (ครบ 90 นาที เสมอ 1-1) วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน เข้าเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศ โซนแอฟริกา พบ ดีอาร์ คองโก
แชนเซล เอ็มเบมบา กัปตันทีม กลายเป็นฮีโร่ของ ดีอาร์ คองโก โดยยิงประตูชัยนาที 90+1 เอาชนะ แคเมอรูน 1-0 ศึกเพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ ท่ามกลางสายฝนตกหนัก ที่เมืองราบัต
การเพลย์ออฟของโซนแอฟริกา คัดเลือกจาก 4 ทีมอันดับ 2 ของกลุ่มดีสุด
ไนจีเรีย จะดวลกับ ดีอาร์ คองโก วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน ที่เมืองหลวงของประเทศโมร็อคโก โดยผู้ชนะจะเพลย์ออฟระบบ 6 ทีมกับโซนอื่นๆ เดือนมีนาคม 2026
โบลิเวีย (อเมริกาใต้) กับ นิว คาเลโดเนีย (โอเชียเนีย) การันตีโควตาเพลย์ออฟข้ามทวีปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่โซนเอเชีย ต้องรอลุ้นผลระหว่าง อิรัก กับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอีก 2 ทีมจากทวีปอเมริกาเหนือ