รัฐบาลมอบอัดฉีดทัพไทย 344 ล้านบาท เรือพายชุดสู้ศึกโลกอู่ฟูรับมากสุดเฉียด 186 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลจัดพิธีเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัลกว่า 344 ล้านบาท แก่นักกีฬาทีมชาติไทย โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา คณะเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างชื่อเสียง ให้ประเทศ จากการแข่งขันมหกรรมกีฬา 4 รายการสำคัญ
4 รายการสำคัญ ประกอบด้วย มหกรรมกีฬาเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน, มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ณ เมืองไรน์–รูห์ร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มหกรรมกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาเรนห์ และ มหกรรมกีฬา World Transplant Games 2025 ณ เมืองเดรสเดน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึง รายการระดับนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งโลกและเอเชีย โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี ได้มอบเงินรางวัลรวม 344,085,000 บาท ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมจากมหกรรมกีฬาและการแข่งขันระดับนานาชาติ ดังนี้
1. มหกรรมกีฬาเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมเงินรางวัล 43,920,000 บาท มอบให้กับ 4 สมาคมกีฬา ประกอบไปด้วย
• สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : 31,920,000 บาท
• สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย : 7,800,000 บาท
• สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ : 2,100,000 บาท
• สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย : 1,050,000 บาท
• สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ : 1,050,000 บาท
2. มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ณ เมืองไรน์–รูห์ร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมเงินรางวัล 8,100,000 บาท มอบให้กับ 3 สมาคมกีฬา ประกอบไปด้วย
• สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย : 4,500,000 บาท
• สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 2,850,000 บาท
• สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 750,000 บาท
3. มหกรรมกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาเรนห์ รวมเงินรางวัล 14,815,000 บาท มอบให้กับ 17 สมาคมกีฬา ประกอบไปด้วย
• สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : 2,280,000 บาท
• สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย : 2,250,000 บาท
• สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย : 2,100,000 บาท
• สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ : 1,875,000 บาท
• สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย : 1,425,000 บาท
• สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย : 980,000 บาท
• สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 980,000 บาท
• สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 600,000 บาท
• สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย : 450,000 บาท
• สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 450,000 บาท
• สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 375,000 บาท
• สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย : 300,000 บาท
• สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 225,000 บาท
• สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย : 150,000 บาท
• สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย : 150,000 บาท
• สมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย : 150,000 บาท
• สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 75,000 บาท
4. มหกรรมกีฬา World Transplant Games 2025 ณ เมืองเดรสเดน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมเงินรางวัล 3,420,000 บาท
• สมาคมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย : 3,420,000 บาท
5. รายการแข่งขันระดับนานาชาติ (ชิงแชมป์โลก/เอเชีย) รวมเงินรางวัล 273,830,000 บาท มอบให้กับ 30 สมาคมกีฬา ประกอบไปด้วย
• สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : 185,928,750 บาท
• สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 8,250,000 บาท
• สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย : 5,681,250 บาท
• สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ : 2,362,500 บาท
• สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย : 1,870,000 บาท
• สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย : 2,430,000 บาท
• สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ : 2,675,000 บาท
• สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย : 1,530,000 บาท
• สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย : 1,120,000 บาท
• สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย : 1,331,250 บาท
• สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 900,000 บาท
• สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย : 675,000 บาท
• สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย : 2,437,500 บาท
• สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย : 150,000 บาท
• สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ : 45,000 บาท
• สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 1,960,000 บาท
• สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย : 165,000 บาท
• สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย : 37,500 บาท
• สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 2,325,000 บาท
• สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย : 2,606,250 บาท
• สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย : 46,650,000 บาท • สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย : 412,500 บาท
• สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย : 18,750 บาท
• สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย : 375,000 บาท
• สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย : 75,000 บาท
• สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย : 525,000 บาท
• สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย : 693,750 บาท
• สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย : 221,250 บาท
• สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : 360,000 บาท
• สมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทย : 18,750 บาท
ทั้งนี้ การจ่ายเงินรางวัลเป็นไปตาม บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้ คำว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2565