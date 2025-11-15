ยามาฮ่า ตอบรับ “ไทยต่อสัญญาโมโตจีพี” จัดเต็มสิทธิพิเศษเมื่อซื้อบัตร YAMAHA STAND ลุ้นรับ ALL NEW NMAX, ALL NEW AEROX และหมวกกันน็อกพร้อมลายเซ็น 2 นักบิดระดับโลก

นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า, นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, มิส อัมปาโร ปอร์โต ผู้อำนวยการอาวุโส ดอร์น่า สปอร์ต เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน MOTOGP, นายโชติชนก ชิดชอบ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในงานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “PT GRAND PRIX OF THAILAND 2026” ภายใต้แนวคิด “MORE THAN A RACE” พร้อมเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมอย่างเป็นทางการ
สำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ MotoGP ซึ่งประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 และได้เป็นสนามเปิดฤดูกาลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยยามาฮ่าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน PT GRAND PRIX OF THAILAND 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมยกระดับประสบการณ์สุดพิเศษภายใต้แคมเปญ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE สุดทุกทาง ต่างทุกฟิล” เตรียมเนรมิตโดมยักษ์ติดแอร์สุดล้ำ บนพื้นที่ของยามาฮ่า ขนาดกว่า 800 ตารางเมตร ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับสาวกมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะ ภายในจัดเต็มทั้งความบันเทิงสุดมัน, กิจกรรมลุ้นรางวัล, และช่วง MEET & GREET กับนักแข่งทีม MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP นำโดย ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร (FABIO QUARTARARO) และ อเล็กซ์ รินส์ (ALEX RINS) และทีม Prima Pramac Yamaha Factory Team นำโดย แจ็ค มิลเลอร์ (JACK MILLER) และโทปรัค ราซกัตลิโอกลู (TOPRAK RAZGATLIOGLU)
More Than A Raceสิทธิพิเศษสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตยามาฮ่า เพียงโชว์กุญแจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใดก็ได้ รับ ส่วนลด 20% เมื่อซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกที่นั่งและพิเศษสุด สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร “YAMAHA STAND” ทุกที่นั่ง รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่า 238,700 บาท ได้แก่
• รถจักรยานยนต์ ALL NEW YAMAHA NMAX (STD) พร้อมหมวกกันน็อกและลายเซ็น FABIO QUARTARARO
• รถจักรยานยนต์ ALL NEW YAMAHA AEROX พร้อมหมวกกันน็อกและลายเซ็น ALEX RINS
นอกจากนี้ ผู้ซื้อบัตร QUARTARARO STAND ยังได้รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ 3,000 บาท เหลือเพียง 2,400 บาท พร้อมรับเซตมื้อกลางวันและน้ำดื่มตราช้าง เพื่อไม่พลาดทุกวินาทีของความมันจากสนาม
ข้อมูลเพิ่มเติมสิทธิพิเศษบัตรยามาฮ่า
• แสดงกุญแจรถยามาฮ่ารุ่นใดก็ได้ รับส่วนลด 20% ทุกที่นั่ง
• ซื้อบัตร YAMAHA STAND มูลค่า 2,000 บาท เหลือเพียง 1,600 บาท
• ซื้อบัตร QUARTARARO STAND มูลค่า 3,000 บาท เหลือเพียง 2,400 บาท
• ลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่า 238,700 บาท (ALL NEW NMAX + AEROX พร้อมหมวกเซ็นชื่อ 2 นักแข่ง)
#Yamaha #ยามาฮ่า
#YamahaSocietyThailand
#เร่งชีวิตให้เร้าใจ #RevsyourHeart
#ThaiGP2026 #MoreThanARace