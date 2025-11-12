ศึกลุ้นตั๋วเพลย์ออฟ! ชีฟส์ เร่งเครื่องบุกเยือน บรองโกส์ AIS PLAY ยิงสดศึก NFL

AIS ไม่หยุดยั้งการนำเสนอสุดยอดกีฬา เดินหน้า ถ่ายทอดสด “ศึกคนชนคน" การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL หรือ ฤดูกาล 2025/26 ตลอดทั้งซีซั่น รวมถึงแมตช์เด็ดสัปดาห์ที่ 11 สดตรง ถึงมือคุณผ่าน AIS PLAY ผ่านซีซั่นพาส เพียง 999 บาทเท่านั้น
ศึกอเมริกันฟุตบอล NFL เดินทางมาถึง ครึ่งฤดูกาลหลัง แล้ว! ความเข้มข้นของสาย เอเอฟซี และ เอ็นเอฟซี ทวีคูณขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะตอนนี้เราเริ่มเห็น หน้าค่าตาทีมเต็ง ที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบ เพลย์ออฟ แล้ว
สำหรับแมตช์เดย์ที่ 11 ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นการพบกันของ 2 ตัวเต็งจากสายเอเอฟซี ระหว่าง แคนซัสซิตี้ ชีฟส์ เจ้าของแชมป์ซุปเปอร์โบวล์ 4 สมัย จะบุกไปเยือน เดนเวอร์ บรองโกส์ แชมป์ 3 สมัย ที่สนามเอ็มพาวเวอร์ ฟิลด์ แอท ไมล์ ไฮ ในเช้าวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 04.25 น.ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY SPORTS 51 ซึ่งผลการเจอกันของสองทีมนี้จะส่งผลกระทบต่อตารางคะแนนในการช่วงชิงตั๋วรอบเพลย์ออฟอย่างแน่นอน
แคนซัสซิตี้ ชีฟส์ มีผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่ในฤดูกาลนี้ เมื่อลงเล่นไป 9 นัดที่ผ่านมาชนะได้แค่ 5 นัดและแพ้ไปถึง 4 เกมด้วยกัน รั้งอันดับ 8 ของสายเอเอฟซี ที่ต้องลุ้นหนักหากจะหวังตั๋วเพลย์ออฟ โดยจุดเด่นของทีมยังเป็นทีมรุกที่นำโดย แพทริก มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ๊กเจ้าของ MVP 3 สมัย ที่ปีนี้ขว้างไปแล้ว 17 ทัชดาวน์ รวมถึงไทด์เอ็นด์ อย่าง ทราวิส เคลซีย์ แฟนหนุ่มของเทย์เลอร์ สวิฟท์ แต่ปัญหาคือเรื่องของเกมรับที่เสียคะแนนค่อนข้างเยอะ
ส่วนทางฝั่งบรองโกส์ ปีนี้ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยม ลงเล่นไปแล้ว 10 นัด ชนะ 8 แพ้ไป 2 เกม รั้งอันดับ 2 ของโซนพร้อมเบียดแย่งชิงแชมป์ของโซนกับกับอินเดียนาโปลิส โคลท์ และนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ แบบนัดต่อนัด โดยปีนี้ได้ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของโบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ๊กหนุ่มวัย 25 ปี ที่ปีนี้ขว้างไปแล้ว 18 ทัชดาวน์ ทำให้เกมนี้เขาจะได้ดวลโดยตรงกับมาโฮมส์ เพื่อจะวัดฝีมือกันก้าวขึ้นเป็นควอเตอร์แบ๊กเบอร์ต้นๆ
สำหรับแฟนกีฬาอเมริกันฟุตบอลห้ามพลาด! ส่งตรงความมันส์ระดับโลกกับแพ็กเกจ NFL Season pass 2025
ถ่ายทอดสด NFL จุใจแบบจัดเต็มทุกแมตช์สำคัญที่ AIS PLAY เพียง 999 บาท ต่อฤดูกาล สมัครกด *678*12# โทรออก หรือคลิก > https://m.ais.co.th/NFLSfb ลูกค้าเอไอเอสไฟเบอร์ทรี คลิก >https://m.ais.co.th/NFLfbb เพิ่มเติมคลิก : https://www.ais.th/nfl
หรือคอกีฬา สามารถสมัคร 2 แพ็กเกจมัดรวบคอนเทนต์เพื่อคอกีฬา ได้แก่
PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA, รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax สมัครกด *678*88# โทรออก
PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, NFL และ NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว สมัครกด *678*1# โทรออก
โปรแกรมการถ่ายทอดสด อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 11 มีดังนี้
เช้าวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568
08.15 น. นิวยอร์ก เจ็ตส์ พบ นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ : AIS PLAY SPORTS51
คืนวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568
21.30 น. วอชิงตัน คอมแมนเดอร์ส พบ ไมอามี ดอลฟินส์ : AIS PLAY SPORTS51
01.00 น. ชิคาโก แบร์ส พบ มินนิโซตา ไวกิงส์ : AIS PLAY SPORTS52
01.00 น. แทมปาเบย์ บักคาเนีย์ส พบ บัฟฟาโล บิลส์ : AIS PLAY SPORTS53
เช้าวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568
04.25 น. แคนซัสซิตี้ ชีฟส์ พบ เดนเวอร์ บรองโกส์ : AIS PLAY SPORTS51
08.20 น. ดีทรอยต์ ไลออนส์ พบ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ : AIS PLAY SPORTS52
เช้าวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568
08.15 น. ดัลลาส คาวบอยส์ พบ ลาสเวกัส เรเดอร์ส : AIS PLAY SPORTS51