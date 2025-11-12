วีลแชร์บาส ร้องทุกข์ ป.ป.ท. เหตุ กองทุนฯไม่ให้งบจัดแข่ง 2 ครั้งรวม 20 ล้านบาท

ภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการ ป.ป.ท. รับเรื่องร้องเรียน สมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลไทย โดนตัดงบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็น 10 ล้าน ย้ำกีฬาคนพิการควรได้งบมากกว่าเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
นายภัทรพันธ์ กฤษณา นายกสมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลไทย เปิดเผยว่า สมาคมตอนนี้เป็นหนี้เยอะมากจาการที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไม่อนุมัติงบในช่วงปี 2567 ในการที่ไทยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชีย และแจ้งสมาคมว่าไม่สามารถทำเบิกจ่ายย้อนหลังได้ ทั้งที่สมาคมทำเรื่องอย่างถูกต้อง แต่กองทุนฯ ก็ดองเรื่องจนเลยระยะเวลาแล้วไม่จ่ายย้อนหลัง ทั้งที่สมาคมได้สำรองจ่ายไปหมดแล้วจำนวน 10 ล้าน
ทำให้ตนกลัวว่าการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย "IWBF AOZ Wheelchair Basketball Championships" ที่ไทย ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งบ 10 ล้าน ซึ่งมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 15 พ.ย.นี้ จะไม่ได้งบอีก เรื่องนี้ตนได้ร้องเรียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากที่ผ่านมามีการนำงบด้านพัฒนากีฬาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หลายครั้ง และที่สำคัญคือยังมาเบียดเบียนงบของคนพิการที่ได้น้อยอยู่แล้ว ให้น้อยลงกว่าเดิมอีก หรือบางครั้งก็โดนตัดงบไปดื้อๆ เบิกจ่ายย้อนหลังก็ไม่ได้
“ผมอยากจะบอกว่าคนพิการต้องใช้งบประมาณมากกว่าคนปกติ ยกตัวอย่าง รถรับส่งนักกีฬาก็ต้องเป็นรูปแบบพิเศษ โรงแรมที่พักก็ต้องหาที่เขาอำนวยแก่คนพิการ ไหนจะเรื่องความปลอดภัย และ ระบบขนส่ง ที่ผ่านมางบคนพิการน้อยมาก ได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ รวมแล้วเป็นเงิน 20 ล้านบาท เราใช้เงินส่วนตัวออกไปก่อน และมีผลกระทบกับธุรกิจส่วนตัว ซึ่งทาง กกท.เข้าใจและอนุมัติงบให้ทุกครั้ง แต่มาถึงขั้นตอนเบิกจ่ายกลายเป็นกองทุนฯที่มีปัญหาไม่เบิกจ่ายตามหลักการของ กกท. เรื่องนี้ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี รับรู้แล้ว” ภัทรพันธ์ กล่าว
ด้าน ภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากสมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลไทย ก็พร้อมที่จะเข้าตรวจสอบทันที ได้กล่าวว่า จะตรวจสอบว่าสมาคมและนักกีฬาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสมหรือไม่ เงินที่ได้มาตกหล่นที่ไหนหรือไม่ ขอให้นักกีฬาตั้งใจสู้ ตั้งใจแข่งขัน ส่วนเรื่องที่ต้องตรวจสอบให้เป็นหน้าที่ของ ป.ป.ท. แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดมาก ขอให้ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน