หมดซีซั่นบอล 7 สี ศึกศักดิ์ศรี 4 เส้าจตุรมิตร หน 31 เตรียมฟาดแข้ง 15 พ.ย.นี้

ศึกฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 สร้างกระแสฟุตบอลนักเรียนฟีเวอร์ฮิตติดเทรนไปเมื่อสุปสัปดาห์ก่อน มาถึงสุดสัปดาห์นี้ มีอีกหนึ่งรายการฟุตบอลนักเรียนที่เข้มขลังและดุเดือดไม่แพ้กัน อย่าง ศึกฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าคิว รอเปิดฉากดวลเพลงแข้งกันต่อเนื่อง
สำหรับการแข่งขันปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน" โดย 4 ทีม โรงเรียนที่เข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ รับหน้าที่เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยจะประเดิมแข่งขันระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7 HD และชมออนไลน์ผ่านทาง Ch7HD, Ch7HD Sports และ Bugaboo TV
สำหรับโปรแกรมแข่งขัน มีดังนี้ แมตช์แรก 15 พฤษจิกายน เวลา 13:00 น. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย และ เวลา 16:00 น. อัสสัมชัญ พบ เทพศิรินทร์
แมตช์สอง 17 พ.ย. 68 เวลา 13:00 น. เทพศิรินทร์ พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย และเวลา 16:00 น. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ อัสสัมชัญ
แมตช์สาม 19 พ.ย. 68 เวลา 13:00 น. เทพศิรินทร์ พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเวลา 16:00 น. อัสสัมชัญ พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย
แมตช์ชิง 22 พ.ย. 68 เวลา 13:00 น. ชิงอันดับที่ 3 และเวลา 15:45 น. ชิงชนะเลิศ