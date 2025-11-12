"ไมเคิล-ปรรณพัชร์" ควงคู่คว้าแชมป์ "สิงห์ คาร์ท คัพ 2025" ปีที่ 11

ไมเคิล บีเชฟ และ ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง สองนักขับดาวรุ่งจากโครงการ "สิงห์ คาร์ท คัพ 2025" ตอกย้ำความยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามที่ 2 ซึ่งเป็นสนามตัดสินแชมป์ ด้วยการทำคะแนนสะสมรวมคว้าแชมป์ประจำปี รุ่น Rookie A และ Rookie B ไปครองได้อย่างยอดเยี่ยม
การแข่งขัน สิงห์ คาร์ท คัพ 2025 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดย สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดประสบการณ์เยาวชนไทย ก้าวไกลระดับโลก ดังเช่นรุ่นพี่ที่เคยฝากฝีมือไว้ในรายการนี้อย่าง “เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี ที่กำลังเป็นนักขับฟอร์มูล่า 3 ในปี 2026, “เน็กซี่” นรรัศมิ์ อภิวาท แชมป์ SINGHA Junior Kart Challenge 2016, “เตเต้” ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ รองแชมป์ SINGHA Junior Kart Challenge 2016 และ "มินนี่" สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ นักแข่งหญิงชาวไทยคนแรกที่ลงแข่งในรายการ KYOJO Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ต่างก็เคยผ่านเวทีนี้มาแล้ว
เดินทางมาถึงสนามตัดสินแชมป์ประจำปี ในการแข่งขันรอบ Challenge ที่ 2 ณ สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา ยังคงดวลความเร็วกัน 12 รอบสนาม ผลการแข่งขันรุ่น Rookie A อายุ 9-10 ปี ชัยชนะเป็นของ ไมเคิล บีเชฟ เจ้าของรถแข่งหมายเลข 11 ที่คว้าดับเบิลวินเนอร์ได้ 2 สนามติดต่อกัน ด้วยเวลารวม 13 นาที 55.217 วินาที โดยมี ตฤณ เกษมทรัพย์ และ Rodson Chiwalak ตามเข้าป้ายอันดับที่ 2 และ 3 ของรุ่นตามลำดับ
ส่วนรุ่น Rookie B อายุ 7-8 ปี ชัยชนะเป็นของ ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค ในรถแข่งหมายเลข 5 ด้วยเวลารวม 13 นาที 57.003 วินาที ตามด้วย ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง ผู้ชนะจากสนามแรก และ ณัฏฐภรณ์ ชัยรุ่งเรือง ตามเข้าเส้นชัยอันดับที่ 2 และ 3 ของรุ่นตามลำดับ
หลังรวมคะแนนสะสมประจำปี จากรอบ Challenge ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา รวมกับรอบ Challenge ที่ 2 ผลปรากฎว่า แชมป์ สิงห์ คาร์ท คัพ 2025 รุ่น Rookie A เป็นของ ไมเคิล บีเชฟ ที่คว้าชัยได้ทั้ง 2 สนาม ทำคะแนนสะสมรวม 74 แต้ม ส่วนรองแชมป์ เป็น ตฤณ เกษมทรัพย์ มี 59 คะแนน และอันดับที่ 3 Rodson Chiwalak มี 52 คะแนน
ขณะที่ แชมป์ สิงห์ คาร์ท คัพ 2025 รุ่น Rookie B ได้แก่ ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง ทำไปทั้งสิ้น 67 คะแนน ส่วนรองแชมป์เป็นของ ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค ผู้ชนะในสนามนี้ ทำไปทั้งสิ้น 64 คะแนน และอันดับที่ 3 ได้แก่ ณัฐภรณ์ ชัยรุ่งเรือง ที่เก็บไปทั้งสิ้น 60 คะแนน
ทั้งนี้ผู้มอบรองวัลในสนามตัดสินแชมป์ นำทีมโดย ติณห์ ศรีตรัย , คาร์โล แวน แดม และ นรรัศมิ์ อภิวาท นักขับระดับอาชีพที่ทำหน้าที่ติวเข้มน้องๆอย่างใกล้ชิดมาตลอดปี 2025 โดยน้องๆทั้ง 14 คนที่ผ่านการแข่งขัน สิงห์ คาร์ท คัพ ในปีนี้ ยังจะมีโอกาสต่อยอดเข้าสู่การแข่งขัน Rok Cup Thailand 2026 ซึ่งเป็นรายการระดับชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป