ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ 2026 เพิ่มเงินรางวัลรวมให้ช่วงชิงกว่า 60 ล้านบาท

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ประกาศเพิ่มเงินรางวัลการแข่งขันปี 2026 เป็น 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท ชิงชัย ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์ศกหน้า โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำจากแอลพีจีเอทัวร์ 72 คนร่วมดวลวงสวิงแบบไม่มีตัดตัว
สำหรับรายชื่อนักกอล์ฟเข้าแข่งขันจะประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้า โดยนักกอล์ฟสาวแถวหน้าของไทยที่เตรียมลงประชันฝีมือกับทัพนักกอล์ฟสาวระดับโลกนำโดย จีโน่–อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก, แพตตี้–ปภังกร ธวัชธนกิจ แชมป์ปี 2024, เม–เอรียา จุฑานุกาล แชมป์ปี 2021 และพราว–ชเนตตี วรรณแสน เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ 2 รายการ โดยมี แองเจิล หยิน โปรสาวชาวอเมริกัน ยืนยันกลับมาป้องกันแชมป์ในปีหน้า
โทชิโอะ คุวาฮาระ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เผยว่า “ฮอนด้า ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์” มาตั้งแต่ปี 2006 รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศจัดการแข่งขันครั้งที่ 19 ในปี 2026 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงเป็นเหนึ่งในเวทีสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟสตรีไทยก้าวสู่ระดับโลก หากยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศไทย อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมเพื่อเยาวชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง”
อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือหนึ่งของโลก กล่าวว่า “ถ้ามีช่วงเว้นจากการแข่ง จีนเองก็ชอบแวะกลับไทยอยู่แล้ว การกลับมาฉลองวันเกิดกับครอบครัวและลงแข่ง ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทุกปี เหมือนได้มาเติมพลังกับแฟนๆ ชาวไทย แล้วยังได้มาส่งต่อแรงบันดาลใจให้น้องๆ เยาวชนด้วย"
ด้านแองเจิล หยิน แชมป์เก่ ปี 2025 จากสหรัฐฯ ยืนยันจะกลับมาป้องกันแชมป์ว่า “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ประทับใจที่สุด ไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขัน แต่เพราะบรรยากาศเต็มไปด้วยพลัง การต้อนรับที่อบอุ่นของแฟนๆ ได้ไปฉลองแชมป์นี้ด้วยการไปดูทิฟฟานี่โชว์ พัทยาด้วย สนุกมากๆ พร้อมแล้วที่จะได้กลับมาอีกครั้ง”
นอกจากนี้ทัวร์นาเมนท์ยังจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเยาวชนอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการฝึกงานเยาวชน Young Ambassador Program, โครงการอาสาสมัครภาคสนาม Volunteer, การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ National Qualifiers, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR และ โครงการอบรมกอล์ฟเยาวชน Junior Golf Program ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักกอล์ฟเยาวชนและผู้ปกครอง
วินนี่ เฮง รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน กล่าวว่า “ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราทำสถิติผู้ชมในสนามกว่า 50,000 คน ตอกย้ำศักยภาพของกีฬากอล์ฟในไทยและเอเชียเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป้าหมายของเราคือทำให้ทั้ง ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ และกอล์ฟ เป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ง่าย ด้วยความร่วมมือระหว่างฮอนด้า ไอเอ็มจี และพันธมิตรทุกภาคส่วน เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ พร้อมนำเสนอประสบการณ์การชมกอล์ฟในมิติใหม่ที่ผสานกีฬาเข้ากับไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว”
บัตรเข้าชมการแข่งขันเปิดจำหน่ายบัตรแล้วผ่านทางเว็บไซต์ hondalpgathailand.com โดยราคาบัตรเข้าชมวันเดียว พฤหัส-ศุกร์ วันละ 500 บาท เสาร์–อาทิตย์ วันละ 700 บาท บัตรเข้าชมสองวัน (เสาร์–อาทิตย์) ราคา 1,200 บาท และบัตรเข้าชม 4 วัน ราคา 1,600 บาท ผู้ชมอายุต่ำกว่า 16 ปี และมากกว่า 60 ปี สามารถลงทะเบียนเข้าชมฟรี