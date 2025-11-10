กลุ่มบริษัทพราว หนุน “น้องบัว”นักหวดดาวรุ่งไทย สู่การแข่งขันเทนนิสระดับโลก

กลุ่มบริษัทพราว นำโดย สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน, สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต และ อารีน่า หัวหิน หรือ "พราว กรุ๊ป" ร่วมกันประกาศให้การสนับสนุน "น้องบัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดลูกสักหลาดดาวรุ่งไทย วัย 18 ปี มืออันดับ 59 เยาวชนโลก อย่างเป็นทางการ ณ อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากกลุ่มบริษัทพราว เล็งเห็นถึงความพยายามของ "น้องบัว" จนก้าวไปสู่การมีอันดับเยาวชนโลกที่สูง และทำให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการใหญ่ของโลกอย่าง จูเนียร์ แกรนด์สแลม
ในโอกาสนี้ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมี นายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มสวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล /อารีน่า หัวหิน /อันดามันดา ภูเก็ต, น.ส.พรศรี พริ้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ พราว กรุ๊ป และนายภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสมือ 9 ของโลก
ฯพณฯ สุวัจน์ กล่าวว่า ขอชื่นชมในความพยายามของ "น้องบัว" และครอบครัวจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ ผ่านการมีอันดับเยาวชนโลกที่สูง ทำให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการจูเนียร์ส แกรนด์สแลม และขอบคุณกลุ่มบริษัทพราว ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนกีฬา และเลือกสนับสนุน "น้องบัว" ซึ่งสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่มีแพสชันแรงกล้า รักในสิ่งที่ทำ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พร้อมผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดอยู่เสมอ
"น้องบัวคือตัวแทนของเจเนอเรชันใหม่ที่เชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นและความฝัน คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ทั้งในสนามกีฬาและบนเส้นทางชีวิตอย่างแท้จริง ผมขออวยพรให้น้องบัวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ" ฯพณฯ สุวัจน์ กล่าว
ด้าน กมลวรรณ กล่าวว่า อันดับแรกขอขอบพระคุณ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และกลุ่มบริษัทพราว ที่เล็งเห็นถึงความพยายามของตนเอง และได้ตัดสินใจเข้ามาให้การสนับสนุนบนเส้นทางกีฬาเทนนิส ดีใจที่มีผู้ให้การสนับสนุนเข้ามาเพิ่ม จะได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ สำหรับเป้าหมายในการเล่นเทนนิสนั้น ต้องการเดินตามรอยนักเทนนิสรุ่นพี่ "พี่แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตมืออันดับ 19 ของโลก กับ "พี่บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตมืออันดับ 9 ของโลก
“ปีหน้า บัวจะเทิร์นโปรอย่างเต็มตัว สำหรับเป้าหมายแรกคือ ค่อย ๆ ขยับอันดับโลกไปติดท็อป 300 ของโลกให้ได้ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และกลุ่มบริษัทพราว รวมทั้ง สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้การสนับสนุนตนมาโดยตลอด” น้องบัว กล่าว
สำหรับ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นั้น ก้าวไปสู่มืออันดับ 50 เยาวชนโลก เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2568 ปัจจุบันเป็นมืออันดับ 59 เยาวชนโลก และมืออันดับ 1189 ของโลก โดยผ่านเกมระดับจูเนียร์ แกรนด์สแลม มาแล้ว เข้าถึงรอบ 32 คนสุดท้าย ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว และเข้ารอบรองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงคู่ ศึกจูเนียร์ แกรนด์สแลม รายการ "ยูเอส โอเพ่น จูเนียร์ เทนนิส แชมเปี้ยนชิพส์ 2025" รวมทั้งเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงคู่ จูเนียร์ แกรนด์สแลม รายการ "ออสเตรเลียน โอเพ่น จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2025" นอกจากนี้ กมลวรรณ ยังเป็นเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วหลายสมัยด้วย
การสนับสนุน "น้องบัว" ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงแนวคิดของ กลุ่มบริษัทพราว นำโดย สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน, สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต และ อารีน่า หัวหิน ที่พร้อมสนับสนุนทุกความฝันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยกลุ่มบริษัทพราว พร้อมผลักดันการเสริมสร้างศักยภาพของ “น้องบัว” ทั้งการเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เสริมทักษะการออกกำลังกายเฉพาะตัวของนักกีฬาเทนนิสให้มีความพร้อม ความคล่องตัว และเคลื่อนตัวได้เร็วในสนาม ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์มืออาชีพ ตลอดการฝึกซ้อมที่ อารีน่า หัวหิน รวมทั้งการฝึกซ้อมที่สนามเทนนิสมาตรฐาน โดยมีสตาฟฟ์โค้ชจาก ภราดร อะคาเดมี่ ดูแล ซึ่งจะเตรียมวางกลยุทธ์การเล่น เพื่อความพร้อมในการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทพราว ยังเปิดโอกาสและสนับสนุน “น้องบัว” ให้สามารถเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การแข่งขันให้มากขึ้น รวมทั้งโอกาสสู่ระดับแกรนด์สแลม โดยกลุ่มบริษัทพราว เชื่อมั่นว่า การผลักดันนักกีฬารุ่นใหม่ไม่เพียงสร้างโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพในสนามแข่งขัน แต่ยังช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศ เชื่อมโยงวงการกีฬาเข้ากับมิติของ Sport Tourism ที่สามารถสร้างมูลค่าและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในแต่ละพื้นที่.