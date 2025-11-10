วีลแชร์บาสไทยตั้งเป้าจบท็อป 4 ได้ลุ้นเพลย์ออฟลุยชิงแชมป์โลก

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย "IWBF AOZ Wheelchair Basketball Championships" ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน โดยมีนักกีฬา ทีมโค้ช และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 25 ชาติเข้าร่วม
สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-15 พฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นรายการที่ชิงโควต้าไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก 2026 ที่ประเทศแคนาดา และกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปีหน้าด้วย
นายอรรถกรกล่าวว่า นับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็มีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้ ซึ่งวันนี้เป็นอีกวันที่พิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยทำได้ แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการแข่งขันรายการนี้ขึ้น ส่วนนักกีฬาทุกคนที่มาร่วมแข่งขัน ต่างใช้ความพยายามอย่างมาก อาจจะมากกว่าคนร่างกายปกติหลายเท่า จึงจะร่วมผลักดันให้กีฬาคนพิการพัฒนาไปข้างหน้า
รัฐมนตรีกีฬากล่าวอีกว่า รายการนี้มีนักกีฬาจากกัมพูชาที่เข้ามาแข่งขันด้วย ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่นักกีฬาเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย นับตั้งแต่มีความขัดแย้งของทั้งสองประเทศเกิดขึ้น อยากจะให้มั่นใจว่าไม่ว่านักกีฬาประเทศใดจะเข้ามาแข่งขัน เราจะดูแลความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการให้นักกีฬากัมพูชาเดินทางมาแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคม และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนมกราคม ปีหน้า ได้ด้วย
ด้านนายภัทรพันธ์ กฤษณา นายกสมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลไทย กล่าวว่า นักบาสไทยมีความพร้อมสูงมากสำหรับรายการนี้ เพราะเก็บตัวที่ จ.สุพรรณบุรี มาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่าทั้งทีมหญิงและทีมชาย จะจบอันดับ 3-4 ได้สิทธิไปเพลย์ออฟเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกได้อย่างแน่นอน แต่โอกาสจะจบที่ 1-2 ได้โควต้าอัตโนมัติ ยังต้องลุ้นกันไปทีละแมตช์