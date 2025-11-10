สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯ พระราชทานถ้วยรางวัล "เดิน-วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพระราชทานถ้วยรางวัล "เดิน-วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับ สสส. ขับเคลื่อนส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาวะคนไทยอย่างยั่งยืน ชูมาตรฐาน "Safe Fair Fun" สนามวิ่งปลอดภัยต้นแบบระดับประเทศ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพระราชทานถ้วยรางวัล และทรงพระดำเนิน ระยะทาง 1 กม. ในพิธีเปิดกิจกรรม "เดิน วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31" ประจำปี 2568 จัดโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี พลโทอาจิณ ปัทมจิตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) พร้อมด้วย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมเดินเป็นระยะทาง 1 กม.
พลโท อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) กล่าวว่า จปร. ได้จัดกิจกรรมพิเศษมากมายในวันนี้ เช่น การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งเครื่องบินพลังยาง Stick รุ่น Expert Class, เครื่องบินจำลองพลังยาง KI-43 HAYABUSA, เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง, อากาศยานมัลติโรเตอร์ ระดับนักเรียน, เครื่องบินเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์, เครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ (บินเร็ว) และการแสดงการบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ จาก สสส.
นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า การเดินวิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31 เป็นประเพณีที่จัดอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมงานจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมเดินวิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง ที่ได้มาตรฐาน Safe Fair Fun สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ประชาชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เริ่มต้นได้ง่ายๆ อย่างเช่น การเดินวิ่ง ซึ่งหลายๆ คน ได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นการออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งเพิ่มกิจกรรมทางกายผ่านการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง รวมถึงรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งฟื้นฟูกิจกรรมทางกาย พร้อมส่งเสริมการใช้ "พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้าน" เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันทุกช่วงวัย อีกทั้งนักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างมั่นใจ ในการจัดงานวิ่งที่ปลอดภัยทางด้านการแพทย์ และได้มาตรฐานสากล ตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน "Mass Sport Safety Ecosystem Forum" มุ่งเป้ายกระดับเป็นหนึ่งในสนามต้นแบบด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งในอนาคต เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่อตัวนักวิ่ง
กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ชูเปอร์สาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31" ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเดิน วิ่ง ครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม. ด้วยเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crma.ac.th และเฟซบุ๊กเพจ เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ www.facebook.com/crmarun
ในส่วนของผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภทซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 กม. โอเวอร์ออล ชาย แชมป์ตกเป็นของ พิชญ์ ห่อเพชร นักวิ่งปอดเหล็ก จากโรงเรียนนายร้อย จปร. วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ด้วยเวลา 2.07.51 ชั่วโมง ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ ร.ท.พิพัฒน์พน อิงคนนท์ เวลา 2.10.13 ชั่วโมง และอันดับ 3 ได้แก่ นรากร เนียมไทย เวลา 2.12.22 ชั่วโมง
ขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 33 กม. โอเวอล์ออล หญิง แชมป์เป็นทาง เกวลิน เป็งคำ วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 2.34.51 ชั่วโมง ตามมาด้วยอันดับ 2 ได้แก่ ปรัชญา แสงรุ่งเรือง เวลา 2.42.38 ชั่วโมง และอันดับ 3 ได้แก่ ดวงจันทร์ คงทน เวลา 2.43.59 ชั่วโมง
ส่วนประเภทฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. โอเวอร์ออลชาย แชมป์ คือ ปฏิการ เพชรศรีชา วิ่งเข้าป้ายด้วยเวลา 56.57 นาที ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ วทัญญู จันทเคลิ้ม เวลา 57.12 นาที และอันดับ 3 ได้แก่ ประสิทธิ์ ประกอบเลิศ เวลา 57.27 นาที
ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. โอเวอล์ออล หญิง แชมป์ คือ วิมลพรรณ แสงขันธ์ ด้วยเวลา 1.07.18 ชั่วโมง ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ ปาริชาติ อัศวพฤกษชาติ เวลา 1.07.24 ชั่วโมง และอันดับ 3 ได้แก่ จีระนาฎ เจนเขตต์การณ์ เวลา 1.10.57 ชั่วโมง
ด้านประเภทมินิมาราธอน 10 กม. โอเวอร์ออล ชาย แชมป์ คือ ชยพล เจริญพานิช ด้วยเวลา 35.16 นาที ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ ธนกฤต ปัทมะริสา เวลา 36.03 นาที และอันดับ 3 ขวัญชัย ห้องแก้ว เวลา 36.08 นาที
ประเภทมินิมาราธอน 10 กม. โอเวอร์ออล หญิง แชมป์ คือ ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล ด้วยเวลา 39.35 นาที ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ พิชญาภา กฤษติชัย เวลา 43.35 นาที และอันดับ 3 นิตยาภรณ์ ชาญด้วยกิจ เวลา 44.16 นาที
สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 68" กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรฐานการจัดงานวิ่งที่ปลอดภัยทางด้านการแพทย์ในการจัดงานวิ่ง และได้มาตรฐานสากล ตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน "Mass Sport Safety Ecosystem Forum" เพื่อให้นักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของประเทศไทยในอนาคต โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crma.ac.th และเฟซบุ๊กเพจ เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ www.facebook.com/crmarun
ขณะเดียวกัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 68" สานต่อเจตนารมณ์จากบันทึกข้อตกลง เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ “การกีฬาไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ความร่วมมือในการขับเคลื่อนวาระสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่กีฬาในประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสุขภาพของนักกีฬา เยาวชน และคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยลดโอกาสการมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) อีกด้วย