เต็มอิ่มที่นี่ที่เดียว! ดูไฮไลท์-รีรันไทยลีก1-3 ทาง AIS PLAY ชมบุรีรัมย์-นราปราชัยเกมแรก

AIS เอาใจแฟนบอลชาวไทยที่พลาดชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1-3 ด้วยการจัดเต็มไฮไลท์ยาว 14 นาทีและรีรันย้อนหลังแบบเต็มเกมเพียงที่เดียวเท่านั้น ผ่านทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY ครบทุกคู่ ทุกความมันส์ ชมกันแบบฟรีๆ ทุกเครือข่าย
ฟุตบอลไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีผลการแข่งขันที่พลิกล็อกไม่คาดฝันแฟนบอล รวมถึงเกมที่ยิงประตูกันแบบถล่มทลายถูกใจคอฟุตบอลเป็นอย่างมาก จนต้องย้อนกลับมาดูไฮไลท์กันแบบจัดเต็มอีกครั้งหนึ่ง
เปิดหัวด้วยศึก “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” คู่ที่น่าดูที่สุดจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากเกมล้มยักษ์ ที่ “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี เปิดบ้านเอาชนะแชมป์เก่า “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปได้ 4-2 เป็นทีมแรกในลีกที่ยัดเยียดความปราชัยให้กับปราสาทสายฟ้า พร้อมกับเป็นเกมที่ได้รับคำชมอย่างมากเนื่องจากชลบุรีเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรกจากการที่เลสลีย์ อับโบรห์ โดนใบแดงไป แต่ยังรวมใจกันเอาชนะบุรีรัมย์ได้
ด้าน “บีวายดี ซีล5 ลีกสอง” ขอพาไปชมคู่เดือดที่มีการยิงกันไปถึง 7 ประตูในเกมเดียว นั่นก็คือเกมที่เอ็นที สเตเดียม “มังกรโล่เงิน” โปลิศ เทโร เอฟซี ถล่มเอาชนะ “พญาไก่ชน” หนองบัว พิชญ เอฟซี ไปถึง 5-2 เก็บชัยชนะในลีกเป็นเกมที่ 5 ติดต่อกัน พร้อมกับเกาะตำแหน่งอันดับสองเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ขณะที่ “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” มีเกมที่ดุเดือดหลายคู่ โดยเฉพาะเกมตกค้างในโซนภาคใต้ ที่เอฟซี ยะลา สามารถเปิดบ้านเอาชนะจ่าฝูงอย่าง “กอและพิฆาต” นรา ยูไนเต็ด ไปได้ 1-0 เป็นทีมแรกที่หยุดสถิติชนะรวดของนรา ยูไนเต็ด ได้สำเร็จ และทำให้การแข่งขันในโซนภาคใต้กลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่ง
อีกคู่หนึ่งที่สนุกไม่แพ้กันก็คือเกมในโซนภาคเหนือ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ระหว่าง "พญาไก่ขาว" เขลางค์ ยูไนเต็ด ที่พ่ายให้กับ “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี ไป 2-3 แม้ว่าจะเป็นฝ่ายออกนำก่อนตั้งแต่นาทีแรก แต่โดนเชียงใหม่ที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักพลิกกลับมาเอาชนะได้ในท้ายที่สุด
นี่เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง ของคู่เด็ดที่เราคัดมา เพราะฟุตบอลไทยลีก 1-3 ยังมีแมตช์ที่น่าสนใจอีกมากมายที่รอคุณอยู่ แฟนบอลสามารถเต็มอิ่มกับ ไฮไลท์ฉบับยาวจุใจ หรือ รีรันแบบเต็มเกมครบทุกช็อตความมันส์ ได้ทั้งหมด ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย บนกล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV, กล่อง 3BB สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store คลิก : https://m.ais.co.th/TL_AISPLAYFBO