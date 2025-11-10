“ซีพี และบริษัทในเครือ” ทุ่มงบ 100 ล้านบาท หนุนไทยเจ้าภาพซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี พร้อมบริษัทในเครือ ได้แก่ ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์, ซีพี แอ็กซ์ตร้า, ทรู คอร์ปอเรชั่น, ทรูวิชั่นส์, ทรูมันนี่ และอเมซ (Amaze Super App) ประกาศทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ตอกย้ำบทบาทของภาคเอกชนไทยที่มีนโยบายสนับสนุนด้านการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในโอกาสนี้ได้รวมพลังจาก 7 กลุ่มธุรกิจในเครือ จัดงาน “ซีพี ร้อยเรียงใจ พาไทยคว้าชัย ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025” ณ ห้องออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมในการ Kick off ครั้งสำคัญของซีพีและบริษัทในเครือ โดยมี ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือฯ ได้แก่ นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), นายสุชาติ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหาร หน่วยงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายกรกฤต เมฆบุญส่งลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายความสำเร็จทางธุรกิจของพันธมิตร บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด และ นายภูมิชนัตถ์ เรืองชัยนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และข้อมูล Amaze Super App ร่วมกันประกาศการเป็น Group Main Sponsor ในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาค “ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025” พร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการแข่งขัน ทั้งด้านอาหาร โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่การแข่งขัน ระบบการเงินอัจฉริยะ ช่องทางการถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขัน และบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์อย่างสง่างาม พร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทย คว้าชัยชนะในซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นหน้าที่ในการจัดการแข่งขัน แต่คือโอกาสทองของประเทศไทยในการส่งสารแห่ง ‘ความพร้อม’ และ ‘ความภูมิใจ’ ออกไปสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ เราได้เร่งยกระดับมาตรฐานสนามแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบความปลอดภัย เพื่อให้ทุกสนามเป็นพื้นที่ที่นักกีฬาและผู้ชมเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ขอขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญกับกีฬา ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักกีฬาไทย ซีพีไม่ได้สนับสนุนเพียงซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เท่านั้น แต่ยังเป็นกำลังสำคัญเกือบทุกมหกรรมกีฬาของประเทศ เชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ให้เป็นสากลมากขึ้น มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม สู่การเป็นเจ้าเหรียญทองอย่างภาคภูมิใจ”
ขณะที่ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร และการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ซีพีและบริษัทในเครือรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการหรือ Group Main Sponsor ในการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ นับเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยทั้งชาติจะได้รวมพลังแสดงศักยภาพของประเทศในเวทีอาเซียนอย่างภาคภูมิ พร้อมต้อนรับนักกีฬาจากทุกประเทศที่เข้าแข่งขันด้วยน้ำใจไมตรี เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นเวทีแห่งมิตรภาพ ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจ โดยการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์, ประธานกรรมการ สุภกิต เจียรวนนท์ และ ประธานคณะผู้บริหาร ศุภชัย เจียรวนนท์ ที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก ‘3 ประโยชน์’ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน และเพื่อองค์กร’ ซึ่งกีฬาเป็นหนึ่งในพลังที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจน เพราะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งคนในชาติ เศรษฐกิจ และสังคมในเวลาเดียวกัน”
“ซีพีและบริษัทในเครือฯ จึงประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง ด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ครอบคลุมทั้งด้านอาหาร การสื่อสาร การถ่ายทอดสด และบริการทางการเงินดิจิทัล ผ่านพลังความร่วมมือของ 7 กลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ CPF, CP ALL, CP AXTRA, True Corporation, TrueVisions, TrueMoney และ Amaze Super App”
ดร.ธีระพล กล่าวเสริมว่า “ในส่วนของกิจกรรมวิ่งคบเพลิง ทางเครือ โดยกลุ่ม ‘ซีพีอาสา’ จะร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะตลอดเส้นทาง ตามแนวทาง “Green SEA Games” และนโยบาย “Zero Waste” ของบริษัท พร้อมประสานความร่วมมือกับสนามแข่งขันต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้อาหารที่ซีพีให้การสนับสนุนเป็นไปตามแนวทาง “Zero Food Waste” อย่างครบวงจร”
“นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาท “ล่ามประชาสัมพันธ์” เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน รวมถึงใช้สื่อในเครือฯ เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อร่วมส่งต่อพลังแห่งกีฬาที่สร้างทั้งแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น และความสามัคคีโดยไม่แบ่งแยก”
“สำหรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ซีพี ก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง”
“เครือเจริญโภคภัณฑ์หวังว่าการสนับสนุนมหกรรมกีฬาในครั้งนี้ จะช่วยส่งต่อพลังแห่งความดี ความร่วมมือ และความภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน เพราะชัยชนะในสนามกีฬา คือชัยชนะของหัวใจคนไทยทั้งชาติ และเป็นอีกก้าวสำคัญของการต่อยอด Soft Power ไทย ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้โลกรู้จักพลังของคนไทยมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันส่งแรงใจและแรงเชียร์ให้นักกีฬาไทยในทุกประเภทกีฬาและทุกสนามการแข่งขัน”
ทั้งนี้ ความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ครอบคลุมการสนับสนุนการแข่งขัน ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ในหลากหลายมิติ ดังนี้
●CPF ร่วมเติมพลัง ‘นักกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025’ รวมทั้งทีมงานและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมอาหารที่ดีต่อกาย ดีต่อใจ ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ของ CPF ในการ “ทำทุกคำเพื่อสุขภาพที่ดี” ด้วยความเชื่อว่า…พลังจากอาหารที่มีคุณภาพจะช่วยทำให้ร่างกายและหัวใจพร้อมสู้ไปด้วยกัน
●CP ALL ขอส่งต่อความสะดวกและพลังใจให้กับคนไทยผ่านแคมเปญ "เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์” พร้อมร่วมส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาทุกคนก้าวสู่ความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิ และร่วมสร้างความประทับใจให้ทั่วโลกได้เห็นถึงพลังแห่งรอยยิ้มของคนไทย
●CP AXTRA (Makro & Lotus’s) ร่วมสนับสนุนมหกรรมกีฬาครั้งนี้ ผ่าน 3 ด้าน คือ Community, Customer และ Sustainability โดย Community campaign เปิดพื้นที่ แม็คโคร-โลตัส ให้เป็น ‘AXTRA Cheer Zone’ เชียร์ไทยไปกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า สำหรับ Customer campaign ‘ชวนลูกค้าเชียร์ไทยไปกับ แม็คโคร-โลตัส’ แจก Point พิเศษทุกการช้อป ตลอดช่วงการแข่งขัน พร้อมร่วมฉลองชัยรับไอเทมพิเศษ ฟรี ทุกเหรียญทองของไทย และด้าน Sustainability กับแคมเปญ ‘Green SEA Games ซีเกมส์สีเขียว สนามปลอดขยะ’ จัดให้มีการคัดแยกขยะในทุกสนามการแข่งขัน
●True Corporation ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสาร เชื่อมต่อ “สัญญาณแห่งความสุข” ภายใต้แนวคิด ‘Power Up Nation’s Sportsmanship’ ปลุกพลังความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวตนของคนไทยทุกคน พร้อมดูแลเตรียมความพร้อมเครือข่ายทรู 5G มาตรฐานใหม่ที่ยกระดับ ความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียร และความปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งจัดทีม ‘Power Up True Network’ ให้เร็ว แรง ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาทั่วประเทศ ติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) และอุปกรณ์ขยายสัญญาณมากกว่า 130 จุด ใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ ให้ทุกการสื่อสารไร้รอยต่อ รวมถึง ‘Power Up Athletes’ จัดเตรียมซิมทรู 5G พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทั้ง 11 ประเทศ เพื่อให้สื่อสารได้รวดเร็วทันใจ และ ‘Power Up the Press’ เสริมแกร่งการสื่อสารโดยติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ ใน Press Center ทั้ง 4 จังหวัด ให้สื่อมวลชนจากนานาประเทศได้รายงานความเคลื่อนไหวฉับไวและแม่นยำตลอดการแข่งขัน
●TrueVisions NOW ถ่ายทอดสด ชมฟรี! ซีเกมส์ 2025 ครบทุกทุกกีฬาสำคัญ ให้แฟนกีฬาทั่วประเทศได้ร่วมเชียร์กันแบบสดๆ โดยรับชมได้ทุกอุปกรณ์ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์นาว ลงทะเบียน ก็สามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีทันที
●TrueMoney ผู้ให้บริการรับชำระเงินแบบ E-Wallet รายเดียวของงาน (Exclusive E-Wallet Partner) ช่วยให้แฟนกีฬาไทยและชาวต่างชาติชำระเงินได้สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วผ่านแอปเดียว อีกทั้งยังมีกิจกรรมภายในแอปพลิเคชันให้ร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาไทย พร้อมร่วมมือพันธมิตรมอบส่วนลดค่าเดินทาง ไป–กลับ สนามแข่งขันเมื่อชำระเงินผ่านทรูมันนี่
● Amaze Super App เป็นสื่อกลางในการโปรโมทและอัปเดตข่าวสาร อาทิ ตารางการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รวมไปถึงจัดแคมเปญ ‘Amaze ส่งใจให้ไฟลุก’ มอบส่วนลด 20% ทุกสินค้าที่ร่วมรายการช่วงซีเกมส์ 2025 รวมถึงแจกอเมซพอยท์อัดฉีดให้นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทุกคน ทุกประเภทกีฬา รวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท
การสนับสนุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทย แต่ยังเป็นการสร้าง ‘Soft Power ที่ทรงพลัง’ สะท้อนภาพประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่พร้อมทั้งด้านการจัดการ เทคโนโลยี และพลังของคนไทยที่พร้อมส่งต่อรอยยิ้ม มิตรภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวสู่สายตาทั่วโลก
สำหรับปี 2025 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เป็นครั้งที่ 7 ของประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 จังหวัดหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา ขณะเดียวกันการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีทัพนักกีฬาจาก 11 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมชิงชัย โดยซีเกมส์ปีนี้มาพร้อมแนวคิด “กระจายการแข่งขัน สร้างโอกาสทั่วไทย” มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านการจัดแข่งขันกว่า 54 ชนิดกีฬา แบ่งเป็น 50 ชนิดกีฬาชิงเหรียญทางการ และ 4 ชนิดกีฬาสาธิต ครอบคลุมทั้งกีฬามาตรฐานโอลิมปิกเกมส์และกีฬาพื้นบ้านของอาเซียน ชิงชัยกว่า 574 เหรียญทอง
ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะ ส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เพราะ “ทุกแรงใจของคนไทย คือพลังของชาติ” เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ “ร้อยเรียงหัวใจคนไทย...สู่ชัยชนะของชาติ”
