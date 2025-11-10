ไอโอซียุติเจรจาอินโดนีเซียเสนอเจ้าภาพโอลิมปิก หลักยกเลิกวีซ่านักยิมนาสติกอิสราเอล

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย ไอโอซี ยุติการเจรจากับคณะกรรมการโอลิมปิกอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กีฬาโอลิมปิกเยาวชน กิจกรรมโอลิมปิก หรือการประชุมในอนาคต จนกว่ารัฐบาลอินโดนีเซีย จะให้การรับประกันที่เพียงพอแก่ไอโอซี ว่าจะอนุญาตให้นักกีฬาเข้าประเทศ เพื่อร่วมการแข่งขัน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ หลังรัฐบาลอินโดนีเซีย ยกเลิกวีซ่านักกีฬายิมนาสติกอิสราเอล ในการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ที่กรุงจากาตาร์
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เปิดเผยว่า หลังจากเหตุการณ์การตัดสินใจในนาทีสุดท้ายของรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่ยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศของทีมยิมนาสติกของอิสราเอล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ที่กรุงจากาตาร์
คณะกรรมการบริหารไอโอซี ได้ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะนี้ โดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนตามหลักการของไอโอซี อีกครั้ง ว่านักกีฬา ทีม และเจ้าหน้าที่กีฬา ต้องได้รับสิทธิ์ทุกคนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่าง ๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ จากประเทศเจ้าภาพ ตามกฎบัตรโอลิมปิก และหลักการพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ ความเป็นอิสระ และความเป็นกลางทางการเมือง
สำหรับกรณีเฉพาะของอินโดนีเซีย คณะกรรมการบริหารไอโอซี ได้ตัดสินใจที่จะยุติการเจรจากับคณะกรรมการโอลิมปิกของอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กีฬาโอลิมปิกเยาวชน กิจกรรมโอลิมปิก หรือการประชุมในอนาคต จนกว่ารัฐบาลอินโดนีเซีย จะให้การรับประกันที่เพียงพอแก่ไอโอซีว่าจะอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าประเทศ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ