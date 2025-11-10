ช่อง 7HD สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับลูกหนังเยาวชน “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025” ชนะใจคนทั้งประเทศ เรตติ้งทะลุทุกช่องทาง

ช่อง 7HD สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาเยาวชนไทย ! ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปลุกพลังแห่งความมุ่งมั่นให้กับนักกีฬา นักเรียน เยาวชน การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน "แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025" ได้รับความสนใจจากกองเชียร์ทั่วประเทศอย่างท่วมท้น คู่ชิงชนะเลิศถือเป็นการพบกันของสองทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์ “โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท” และ “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” ต่างงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสู้กันอย่างสูสีและดุเดือด สร้างความประทับใจและชนะใจผู้ชมและแฟนกีฬาทั่วประเทศ โดยผลการแข่งขัน “รร.อบจ.ชัยนาท” สามารถคว้าถ้วยแชมป์เป็นสมัยแรก ขณะที่ “รร.หมอนทองวิทยา” รับตำแหน่งรองแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมปรากฏการณ์ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน ยอดชมทางออนไลน์ทะลุ 45 ล้านวิว รวมถึงติดเทรนด์ x อันดับ 1 #บอล7สี และยอดชมสูงสุดกีฬาในไทยทาง Facebook
สมกับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี หลังเฟ้นหายอดทีมลูกหนังขาสั้นสุดแกร่งร่วมเดือน กับเกมการแข่งขันสุดเข้มข้นที่มาพร้อมกระแสความนิยมจากแฟนบอลและคนไทยทั้งประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นกีฬาชนิดสุดท้ายของ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025 ที่ ช่อง 7HD ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมพลศึกษา จัดขึ้น โดยมีพันธมิตรผู้ทรงเกียรติหลากหลายองค์กร ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียว คือ การสาน "ความฝัน" ของเยาวชนให้เป็นจริง
วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้มีความลึกซึ้งและมีความหมายมากกว่าเพียงแค่การแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่น ว่ากีฬาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และยังเป็นเวทีที่แสดงออกถึงความเท่าเทียม โดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะมาจากที่ใด หากมีความมุ่งมั่นและพากเพียรอย่างไม่ย่อท้อ ย่อมสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน
สนุกสุดเร้าใจสมกับเป็นแมตช์ส่งท้ายทัวร์นาเมนต์ เปิดสนามด้วยการชิงอันดับที่ 3 ระหว่าง ฉลามหนุ่มจากชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อดีตแชมป์ 2 สมัย ดวลเดือดกับ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ใจเกินร้อยจากประจวบคีรีขันธ์ จบเกม อัสสัมชัญศรีราชา ชนะ 5-2 คว้าอันดับที่ 3 ไปครอง
คู่ชิงชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ที่นำทัพโดย อ.อนุสรณ์ ปานสันเทียะ วัดฝีเท้ากับ โรงเรียนหมอนทองวิทยา ภายใต้การคุมทีมของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ จบเกม รร.อบจ.ชัยนาท คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ ด้วยสกอร์ 2-1 รับถ้วยเกียรติยศ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 เป็นครั้งแรก พร้อมทุนการศึกษา 200,000 บาท เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ส่วนทีม รร.หมอนทองวิทยา รองแชมป์ รับเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 70,000 บาท ขณะที่อันดับที่ 3 รร.อัสสัมชัญศรีราชา รับเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท อันดับที่ 4 รร.หัวหินวิทยาคม รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และแลคตาซอยมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย ให้กับทีมทุ่มเท ทั้ง 4 ทีม
นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ตกเป็นของ อ.อนุสรณ์ ปานสันเทียะ จาก รร.อบจ.ชัยนาท รับเงินรางวัล 10,000 บาท และแพ็กเกจตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มูลค่า 15,000 บาท รางวัลดาวซัลโว (ผู้ทำประตูสูงสุด) ยิงไป 11 ประตู ตลอดฤดูกาลแข่งขัน สุดยอดดาวยิงตกเป็นของหมายเลข 8 รชฏ ประชาศิลป์ จาก รร.หัวหินวิทยาคม พร้อมรับทุนการศึกษา 15,000 บาท จากบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ด้านหมายเลข 10 พายัก สีพะนม จาก รร.อบจ.ชัยนาท รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมรับรางวัลจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด มูลค่า 52,900 บาท และเสื้อ Jacket MVP จาก VOLT
ในโลกของเกมกีฬา ผลแพ้-ชนะ เป็นเพียงปลายทาง หัวใจสำคัญคือการปลุก 'พลังแห่งความมุ่งมั่น' และการสร้างความกล้าให้เยาวชนก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ความทุ่มเทของพวกเขาได้ถูกส่งต่อและได้รับแรงเชียร์อันยิ่งใหญ่ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่มีกองเชียร์จากทั่วประเทศร่วมติดตามอย่างเนืองแน่นทั้งในสนามแข่งขัน ทางหน้าจอโทรทัศน์และออนไลน์ เราขอขอบคุณทุกพลังเชียร์ที่ร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศอันน่าจดจำนี้
ทั้งนี้ ในนามของคณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ขอขอบพระคุณจากใจจริงสำหรับทุกพลังใจและการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มอบให้แก่นักกีฬาทุกทีม และจากเหตุการณ์ความแออัดรวมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ณ บริเวณสนามแข่งขัน ทาง ช่อง 7HD และ กรมพลศึกษา ได้พยายามอย่างเต็มที่และทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมจะนำทุกข้อติชมไปพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการแข่งขันในปีหน้าให้เป็นที่ประทับใจมากยิ่งขึ้นต่อไป
ศึกชิงถ้วยเกียรติยศ การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ., รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า, ยาดมตราโบว์แดง, เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา โวลท์, โรงพยาบาลบางปะกอก 1, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, PMCU, ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, BUGABOO.TV และ BUGABOO SHOP
แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV