ฟิลิปปินส์เล่นใหญ่! สนใจจัดโอลิมปิก 2036 เซเนกัล นับถอยหลัง 1 ปีสู่ยูธโอลิมปิก 2026

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผยความเคลื่อนไหววงการกีฬาโลก ฟิลิปปินส์ สนใจเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ปี 2036 ด้านเซเนกัล นับถอยหลัง 1 ปี สู่การเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2026 พร้อมเปิดตัวมาสคอต เป็นสิงโตหนุ่ม
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) กล่าวว่า ในเวลานี้ วงการกีฬาโลก มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิลิปปินส์ ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แสดงความสนใจที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ปี 2036 โดย แพทริค ปาโต เกรกอริโอ ประธานคณะกรรมการกีฬาฟิลิปปินส์ ได้มีการนำเสนอแนวคิดนี้ต่อ ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ซึ่งได้อนุมัติให้เดินหน้าในทันที
ทั้งนี้ เกรกอริโอ ได้ประกาศแผนดังกล่าวระหว่างการประชุมกับผู้นำกีฬาของฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าแม้จะไม่ได้รับเลือก แต่การเริ่มต้นกระบวนการนี้ถือเป็นสิ่งที่มีค่า เขาเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างมาก และช่วยสร้างกระแสเชิงบวกต่อความตั้งใจของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งฟิลิปปินส์ มีประสบการณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำคัญ ๆ เช่น บาสเกตบอลชิงแชมป์โลก ปี 2023 ร่วมกับอินโดนีเซียและญี่ปุ่น และเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์เยาวชนชิงแชมป์โลก และการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก
สำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ปี 2028 ลอสแอนเจลิส ของสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ ขณะที่ บริสเบน ของออสเตรเลีย จะรับหน้าที่จัดต่อในปี 2032
ไอโอซีเมมเบอร์หญิงไทย กล่าวต่อว่า ด้าน เซเนกัล ยังได้เริ่มนับถอยหลัง 1 ปี สู่การเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือ ยูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2026 พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวมาสคอต ชื่อ เอโย (Ayo) ในโอกาสเดียวกันด้วย ซึ่ง เอโย เป็นสิงโตหนุ่ม ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและพลังของเยาวชน
สำหรับมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ “ดาการ์ 2026” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2569 โดยมีนักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี จากทั่วโลก เข้าร่วมมากถึง 2,700 คน ขณะที่การแข่งขันในครั้งต่อไป ปี 2030 ประเทศไทย แสดงความสนใจ รัฐบาล มีแผนที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วย