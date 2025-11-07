"กรีน" เปิดตัวส่อง 29 แต้ม "ซันส์" ต้อนคลิปเปอร์ส

ฟีนิกซ์ ซันส์ เอาชนะ แอลเอ คลิปเปอร์ส ขาดลอย 115-102 ด้วยการเปิดตัวของ เจเลน กรีน การ์ดป้ายแดง อย่างสวยหรู ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามมอร์ตเกจ แมตช์อัพ เซ็นเตอร์ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
กรีน พลาด 8 เกมแรก เนื่องจากเจ็บแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) กลับมาลงสนาม 23 นาที ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 10 จาก 20 ลูก และ 3 คะแนน 6 จาก 13 ลูก สกอร์ 29 แต้ม และ เดวิน บูเกอร์ การ์ดแม่ทัพ บวกเพิ่ม 24 แต้ม
กรีน ย้ายมาจาก ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ช่วงปิดซีซัน ตามเงื่อนไขของการเทรด 7 ทีม ปล่อย เควิน ดูแรนท์ ไป ร็อคเก็ตส์
เกรย์สัน อัลเลน ฝืนอาการป่วย ส่อง 13 แต้ม มาร์ก วิลเลียมส์ เสริมอีก 13 แต้ม 9 รีบาวน์ด และ รอยซ์ โอ'นีล กด 17 แต้ม รวม 11 แต้ม เฉพาะควอเตอร์ 3 ซึ่ง ฟีนิกซ์ ทำสกอร์เหนือกว่า คลิปเปอร์ส 40-23 แต้ม ขึ้นนำ 91-74
คลิปเปอร์ส ปราชัยเกมที่ 3 ติดต่อกัน โดยเกมนี้ไม่มีตัวหลักอย่าง เจมส์ ฮาร์เดน (เหตุผลส่วนตัว) และ คาไว เลียวนาร์ด เจ็บข้อเท้าขวา
อิวิกา ซูแบช เซ็นเตอร์ คลิปเปอร์ส แบกทีม 23 แต้ม 11 รีบาวน์ด แคม คริสตี ลุกจากม้านั่งสำรอง สกอร์ 17 แต้ม จอห์น คอลลินส์ ช่วยอีก 13 แต้ม และ บ็อกดาน บ็อกดาโนวิช เสริม 12 แต้ม
แบรดลีย์ บีล กลับมาเยือน ฟีนิกซ์ หลังรับใช้แฟรนไชส์ 2 ซีซัน ท่ามกลางเสียงโห่ต้อนรับของแฟนๆ ทุกครั้งที่จับบอล สกอร์ 5 แต้ม ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 2 จาก 14 ลูก
เกมนี้ ซันส์ นำห่างมากสุดของเกม 104-79 หลัง อัลเลน ส่อง 3 คะแนน เหลือเวลา 7 นาที 53 วินาที