"นีแลนด์" แนวรับ "คาวบอยส์" ยิงตัวตาย เสียชีวิตวัย 24

มาร์ชอว์น นีแลนด์ ดีเฟนซีฟ เอนด์ ดัลลัส คาวบอยส์ ยิงตัวตายเสียชีวิตเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ขณะอายุเพียง 24 ปี
คาวบอยส์ ออกแถลงการณ์วันพฤหัสบดี (6 พ.ย.) แต่ไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิต "ดัลลัส คาวบอยส์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของ มาร์ชอว์น นีแลนด์ เช้าวันนี้ มาร์ชอว์น เป็นเพื่อนร่วมทีมและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา เราขอเป็นกำลังใจและภาวนาเพื่อแฟนของเขา แคทาลินา และครอบครัวของเขา"
ปัจจุบันผู้เล่น คาวบอยส์ กำลังอยู่ในช่วง บาย วีก (พัก 1 สัปดาห์) ก่อนกลับมาฝึกซ้อมวันจันทร์ที่ 10 พ.ย. (ท้องถิ่น)
กรมตำรวจรัฐเท็กซัส ให้ความช่วยเหลือแก่ กรมความปลอดภัยสาธารณะรัฐเท็กซัส (DPS) ระบุตำแหน่งพาหนะคันหนึ่ง ซึ่งหลบหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่ และเข้าเมืองเวลาประมาณ 22.39 น. ของวันพุธ (5 พ.ย.)
DPS พบพาหนะของ นีแลนด์ เกิดอุบัติเหตุบนถนนดัลลัส ปาร์กเวย์ มุ่งหน้าสู่ทิศใต้ ใกล้กับ วอร์เรน ปาร์กเวย์ ตามรายงานระบุ นีแลนด์ วิ่งหนีจากจุดเกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการค้นหาด้วยสุนัข K-9 และ โดรน
ระหว่างติดตามตัว เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า คนรู้จักของ นีแลนด์ ได้รับข้อความ "บอกลา" กระทั่ง 3 ชั่วโมงต่อมา นีแลนด์ ถูกพบว่ามีบาดแผลทีสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
นีแลนด์ เป็นผู้เล่นดราฟต์รอบ 2 อันดับ 56 จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิแกน ปี 2024 ทำสกอร์สุดท้ายจากการตะครุบลูกบล็อกพันท์ พบ อริโซนา คาร์ดินัลส์ ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์"
นีแลนด์ พลาดลงสนาม 2 เกมซีซันนี้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บ สถิติแท็คเกิล 15 ครั้ง, แซ็ค 1 ครั้ง, แท็คเกิลทำให้คู่แข่งเสียระยะ 2 ครั้ง และเร่งควอเตอร์แบ็ก 6 ครั้ง สมัยเป็นรุกกี้ ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าพลาดลงสนาม 6 เกม สถิติแท็คเกิล 17 ครั้ง, แท็คเกิลทำให้คู่แข่งเสียระยะ 2 ครั้ง, กดดันควอเตอร์แบ็ก 13 ครั้ง, ทำลายเกมขว้าง 1 ครั้ง และ เก็บบอลฟัมเบิล 1 ครั้ง
คาวบอยส์ เคยเผชิญเหตุการณ์เศร้าระหว่างฤดูกาลปกติมาแล้ว โดยปี 2012 เจอร์รี บราวน์ ไลน์แบ็คเกอร์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งมี จอช เบรนท์ เพื่อนร่วมทีม เป็นคนขับ และปี 2020 มาร์คุส พอล โค้ชฟิตเนส เสียชีวิตเพียง 1 วันก่อนคิกออฟ หลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์