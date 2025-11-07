"ฉลามชล" งานสุดหินรับมือ "ปราสาทสายฟ้า"

ฟุตบอลไทยลีก 1 "บีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง" ลงสนามฟาดแข้งกันกันอย่างต่อเนื่อง โดย AIS PLAY ยังคงเอาใจคอบอลไทย ยิงสดจากขอบสนามให้ทุกคนได้ชมกันแบบฟรีๆ เหมือนเดิม
โปรแกรมเข้าสู่สัปดาห์ที่ 11 ลงทำการแข่งขันครบ 8 คู่ 8 ก่อนหยุดพักเบรกให้ทีมชาติไทยในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม เจ้าถิ่น "ฉลามชล" ชลบุรี เอฟซี จะเปิดบ้านเจอศึกหนักรับการมาเยือนของแชมป์เก่า "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ฟาดแข้งกันในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 18.30น. AIS PLAY SPORTS4 ถ่ายทอดสด
ชลบุรี เอฟซี ยังคงต้องใช้บริการ "โค้ชเฮง" วิทยา เลาหกุล คุมทีมขัดตาทัพต่อไป โดยล่าสุดพ่ายคาบ้านให้กับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ประเดิมโค้ชใหม่ มาซาทาดะ อิชิอิ 1-2 โดยผลงาน 5 นัดหลังสุดในเกมลีกของ "ฉลามชล" เก็บชัยได้แค่ 1 นัด แพ้ 1 นัด เสมอ 3 นัด
ความพร้อมของทีมในเกมนี้จะไม่สามารถใช้งาน ฆอร์เก เฟลิเป ปราการหลังตัวหลักชาวบราซิเลียนที่ติดโทษแบน ซึ่งจะเป็นการพลาดลงสนามนัดแรกในซีซั่นนี้ของเจ้าตัว หลังจากก่อนหน้านี้ลงเล่นครบ 90 นาที ตลอด 10 นัดในเกมลีก แต่คนอื่นๆ ยังอยู่กันพร้อมหน้า ทั้ง โจนาธาน โบลินกิ, อูเคอร์ ฟาน ลิงเกน 2 กองหน้าตัวต่างชาติ รวมไปถึง ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว, สันติภาพ จันทร์หง่อม, อดิศักดิ์ ไกรษร และณัฐพงษ์ สายริยา
ส่วน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของ มาร์ค แจ็คสัน เดินหน้าเก็บชัยมา 4 นัดรวดในทุกรายการ ล่าสุดกลางสัปดาห์เปิดบ้านเอาชนะ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต 2-0 ในเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก อีลิท ส่วนในลีกยังนำโด่งจ่าฝูง มี 25 คะแนน จากการลงสนามไปเพียง 9 นัด เก็บชัยได้ 4 จาก 5 เกมหลังสุด
สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบน ตัวหลักอยู่กันพร้อมหน้า นำทัพโดย กิลเยร์โม บิสโซลี กองหน้าตัวเก่งที่ระเบิดตาข่ายคู่แข่งไปแล้ว 10 ประตู รวมไปถึง ศุภชัย ใจเด็ด, โรเบิร์ต ซูลจ์, โกรัน เคาซิช, นีล เอเธอร์ริดจ์, โรเบิร์ต เบาเออร์ เป็นต้น
