ททท.จัดงานลอยกระทงกำแพงเพชรคนแห่ร่วม 5 หมื่นชีวิต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนับสนุน โดรนการแสดง 500 ลำ แปรอักษรบนท้องฟ้ายามค่ำคืน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานประเพณี ลอยกระทง สายธารา นครชากังราว ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2568 ณ สวนสาธารณะ สิริจิตอุทยาน จังหวัด กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2568 เวลา 19.50 น. ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 และ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติภายในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง "สายธารา นครชากังราว" ประจำปี 2568
ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ดร.สุปราณี คุปตาสา อนุกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ,นางสาวศรัญวรรณ โชตินิมิตรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฯ ,นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , พันเอกพงศธร เมืองแก่น รองผอ.รมน.กพ. (ฝ่ายทหาร) , หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
โดยปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 ภายใต้ชื่อ “ลอยกระทง สายธารา นครชากังราว” เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และร่วมใจถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถผลักดันให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ โดยถือเป็นการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชาวกำแพงเพชร ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน แม่น้ำปิงนับเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิต บ้านเรือน และชุมชน ก่อเกิดเป็นตำนาน วิถีความเชื่อ สัมมาอาชีพ และประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ทำให้ปีนี้มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน สื่อมวลชน และเยาวชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างงดงาม โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ได้เผยแพร่ข่าวสารดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วประเทศให้มาร่วมงานกันอย่างคักคัก กว่า 50,000 คน