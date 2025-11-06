“ผู้การแต้ม” เปิดตัวสโมสร BBC สุดยิ่งใหญ่ ทุ่มงบ 70 ล้าน “บดินทร์” เฮดโค้ชปั้นเด็กสู่ทีมชาติ

“ผู้การแต้ม“ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับเป็นแม่งานเปิดสนามแบดมินตัน BBC “เจ้าอาท” บดินทร์ อิสสระ อดีตนักตบขรไก่ทีมชาติเป็นเฮดโค้ช เพื่อต้องการปั้นเด็กยุวชน-เยาวชนเพื่อก้าวไปสู่ทีมชาติต่อไป ภายใต้งบประมาณทุ่มทุนสร้างถึง 70 ล้านบาท ที่ ถ.ราชพฤกษ์
พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีฯ, นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย, “บิ๊กฮง” นายสุทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และ “เฮียฮ้อ” นายวิศาล นาคราชอวยผล ผู้บริหารสนามเหมียวมินตัน ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสร BBC (Bodin Badminton Center) อย่างเป็นทางการด้วยการทุ่มเทงบประมาณสูงถึง 70 ล้านบาทเพื่อเนรมิตรสนามแห่งใหม่ขึ้นมา ณ สนามเหมียวมินตัน สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ถ.ราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.68 ที่ผ่านมา
หลังการเปิดตัวสโมสรได้มีการเปิดคลีนิคสอนแบดมินตันให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจกว่า 50 คน โดยมี “เจ้าอาท” บดินทร์ อิสสระ อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ในฐานะเหรียญทองประเภทชายคู่ กีฬาม.โลก ที่เสินเจิ้น, “เจ้าดั๊ก” ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ อดีตนักแบดมินตันประเภทคู่ผสม, “เจ้าเพชร” โฆษิต เพชรประดับ อดีตทีมชาติ และ “เจ้าแบด” วรุฒ ตั้งมนัสตรง อดีตทีมชาติประเภชายเดี่ยว คอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้อย่างเต็มสูบ
สำหรับวัตถุประสงค์การเปิดตัวสโมสร BBC หรือ “บดินทร์ แบดมินตัน เซ็นเตอร์” ในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้ที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาแบดมินตันทั้งชาย-หญิง ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตันได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการเข้าใจกฎกติกามารยาท และสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย และจิตใจให้มีความแข็งแรง ลดความเครียด รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย-จิตใจ และสังคมผ่านการออกกำลังกาย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี โดยทางสโมสร BBC จะเริ่มต้นการสอนแบดมินตันตั้งแต่เบื้องต้น เน้นการสร้างทักษะพื้นฐาน เช่น การจับไม้แบดมินตันแบบโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์ให้ถูกต้อง ท่าพร้อมที่มั่นคง การเคลื่อนไหวเท้า (ฟุตเวิร์ก) ที่รวดเร็วและคล่องตัว การตีลูกพื้นฐานอย่างฟอร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์ และ การเสิร์ฟที่ถูกต้องตามกติกา รวมถึงการทำความเข้าใจ กฎกติกาพื้นฐาน เช่น การนับคะแนน และวิธีการเล่น กฎกติกาเบื้องต้น การทำคะแนน ได้คะแนนจากการที่ลูกขนไก่ลงในคอร์ทฝ่ายตรงข้าม หรือเมื่อฝ่ายตรงข้ามทำผิดกติกา ขณะเดียวกันยังให้การสนับสนุนนักแบดมินตันยุวชนและเยาวชน เพื่อก้าวไปสู่นักกีฬาทีมชาติในอนาคต จะได้มีโอกาสเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันทั้งในประเทศ และนอกประเทศต่อไป
