พร้อมแล้ว! บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดของไทย&อาเซียน ต้อนรับนักวิ่ง 12,500 คน ร่วมชิงชัย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมนัดสำคัญเรื่องการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับความพร้อมของการจัดงานโครงการวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน (BANGSAEN42) ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอน ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับจังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแสนสุข, ภาคีเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ และทีมผู้จัดงานบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน เข้าร่วมเพื่อประกาศความพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักวิ่งจาก 67 จังหวัดทั่วประเทศ และนักวิ่งจากต่างประเทศ 1,000 คน คิดเป็นจำนวนนักวิ่งรวมกันถึง 12,500 คน ถือว่ามากที่สุดกว่าทุกๆ ปีที่จัดขึ้น เพื่อเข้าสู่งานวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน (BANGSAEN42) งานวิ่งที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก World Athletics Elite Label ที่ใหญ่สุดของประเทศไทยและอาเซียน ในระยะการแข่งขันวิ่งมาราธอน 42.1 กิโลเมตร ที่จัดขึ้นเพียงระยะเดียว
โดย นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า โครงการวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน (BANGSAEN42 ) ครั้งนี้ นับว่าเป็นบิ๊ก อีเวนต์ (Big Event) ของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานของจังหวัดชลบุรีให้เป็น Sport City เมืองแห่งกีฬา เพื่อมาช่วยส่งเสริมผลักดันแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรีให้กลับมามีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท จากนักวิ่งที่ได้สมัครเข้ามาจำนวน12,500 คน บวกกับผู้ติดตามนักวิ่ง รวมกันทั้งหมด 30,000 คน ที่จะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยไปยังธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ต, ร้านอาหาร, ร้านขายของที่ระลึก และร้านค้าในชุมชน อีกมากมาย
เนื่องจากปัจจุบันโครงการวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน นับว่าเป็นงานวิ่งมาราธอนที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก World Athletics Elite Label ที่ใหญ่สุดของประเทศไทยและอาเซียน ทำให้นักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกต่างต้องการเข้าร่วมแข่งขันในทุกๆ ปี จังหวัดชลบุรีพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักวิ่งทุกคนด้วยความประทับใจไม่เพียงแต่ในด้านของการวางระบบมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลชุมชน, สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วนอย่างดี ในฐานะที่จังหวัดชลบุรี เตรียมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Sports Hub) และเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ระดับโลกแห่งใหม่ในอนาคต
ขณะที่ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง ความพร้อมในฐานะเจ้าภาพของการจัดงานวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน (BANGSAEN42) ครั้งที่ 9 ว่า ขณะนี้เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี เพื่อจะดูแลนักวิ่ง และผู้ติดตามทุกคนให้มีความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจราจร ไฟฟ้าความสว่างของเส้นทางที่กำลังวิ่งไป และการปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจร ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมสำหรับการวิ่ง
นอกจากนี้ยังมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถดับเพลิง ถังขยะ ห้องน้ำเคลื่อนที่ และ พิเศษสุดในปีนี้ คือ จัดเตรียมกองเชียร์ “Chonburi We Cheer” ตามแต่ละจุดที่จะมีการแสดงแตกต่างกันออกไป เช่น เชิดสิงโต รำไทย การแสดงเอ็งกอ วงดุริยางค์ กองเชียร์แฟนซีหมูเด้ง รวมถึงการสร้างสรรค์ป้ายเชียร์ที่มีสีสันสดใส เพื่อต้อนรับนักวิ่งให้มีกำลังใจและได้รับความสนุกสนานตลอดการแข่งขัน ครั้งนี้
ด้าน นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดงานวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน (BANGSAEN42) สำหรับปี 2568 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยไฮไลท์ของงานปีนี้มีความแตกต่างจากทุกๆ ปี ที่ผ่านมา เพราะเป็นงานที่จัดวิ่งตามระดับมาตรฐานสากล และเป็นงานเดียวที่ได้รับ World Athletics Elite Label ที่ใหญ่สุดของประเทศไทยและอาเซียน ในระยะการแข่งขันวิ่งมาราธอน 42.1 กิโลเมตร ที่จัดขึ้นเพียงระยะเดียว ทำให้มีนักวิ่งกว่า 12,500 คน จาก 67 จังหวัดทั่วประเทศ และนักวิ่งต่างชาติกว่า 1,000 คน ต่างพากันเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนครั้งนี้สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันในปี 2568 นี้ยังได้ออกแบบแนวคิดที่เป็นลูกเล่น (gimmick) ใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักวิ่ง คือ "ศึกชิงชัยคิงคองแห่งชาติ" ด้วยการมอบตุ๊กตาคิงคอง ที่เป็นสัญลักษณ์ของลิงในเขาสามมุก ให้กับนักวิ่ง 100 คนแรก ทั้งชายและหญิง ที่เข้าถึงเส้นชัยก่อนไม่เพียงแต่จะได้รับเสื้อ Finisher เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ความความสำเร็จของการจัดงานวิ่งบางแสน42ชลบุรี มาราธอน (BANGSAEN42) ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ถือว่าเป็นโมเดลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยกันประสานให้เกิดงานนี้ขึ้นมา รวมถึงเป็นงานที่ช่วยกันสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งทุกคน ที่เราได้ดึง gimmick อันเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ในพื้นที่บางแสน จังหวัดชลบุรี มาร้อยเรียงกันเพื่อให้งานวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน ครั้งนี้เป็นมากกว่าการมาวิ่งอย่างเดียว แต่เป็นการได้มาเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับนักวิ่งที่หลงใหลการวิ่งจากทั่วประเทศในระยะทาง 42.1 กิโลเมตร ด้วยกัน งานนี้จึงเป็นเหมือนงานเทศกาลประจำปีที่เราต่างมารวมตัวกัน
ส่วนวันนี้ ถือว่าการจัดงานวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน (BANGSAEN42 ) มีความพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักวิ่งและผู้ติดตามทุกคน โดยจะมีการจัดงานแถลงข่าวในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมแสนสุขแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ เพื่อรายงานถึงรายละเอียดของการจัดงาน ก่อนที่จะทำพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 01.30 ณ จุดปล่อยตัวบริเวณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ด้วยกัน