"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” พลิกสถานการณ์ เก็บแต้ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ยอดนักบิดดาวรุ่งจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ลงแข่งขันเก็บประสบการณ์สนามระดับโลกในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกรายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนาม 6 ที่ เซอร์กิต เดอ บาร์เซโลนา-กาตาลุญญา ประเทศสเปน
เกมการแข่งขันในเรซแรกมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ออกสตาร์ตด้วยอันดับ 27 ก่อนที่จะเรียนรู้เก็บทักษะประสบการณ์กับสนามสุดหินจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 28 จากนั้นตามต่อด้วยการแข่งขันเรซ 2 ในช่วงบ่ายนักแข่งดาวรุ่งไทยออกสตาร์ตด้วยอันดับ 18 ต่อสู้อย่างสุดกำลัง ขับเคี่ยวแย่งชิงแต้มกับนักบิดระดับดาวรุ่งของโลกอย่างดุเดือด ก่อนที่สุดท้ายแล้ว "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” จะทะยานจบการแข่งขันด้วยอันดับ 15 เก็บแต้มสะสมเพิ่มไปอีก 1 คะแนน
"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เก็บคะแนนสะสม รายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2025 ได้ทั้งสิ้น 8 คะแนน และเหลือการแข่งขันสนามสุดท้ายที่ เซอร์กิต ริคาร์โด้ ทอร์โม ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน นี้
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : Honda Racing Thailand