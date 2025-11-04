"แซนดี้" นักแข่งชาวไทย ปิดซีซั่นเยี่ยม คว้าดับเบิ้ลโพเดียม รุ่น Super Car GT3 ศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์

นักแข่งรถชาวไทย แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค ปิดฤดูกาลแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสนามสุดท้าย ศึกไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ ประจำปีนี้ ด้วยการคว้าดับเบิ้ลโพเดียมทั้ง 2 เรซ ของรุ่นใหญ่ที่สุดในรายการ Super Car GT3 คู่กับทีมเมทบอสบี-ควิก เฮงก์ กิกส์ (Henk Kiks) ในรถปอร์เช่ 992 จีที 3 อาร์ (Porsche 992 GT3 R) หมายเลข 26 ทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) โดยในเรซวันเสาร์จบอันดับที่ 4 และในเรซวันอาทิตย์จบอันดับที่ 5
เริ่มจากเรซแรกในวันเสาร์ เฮงก์ออกสตาร์ทก่อน แล้วพวงมาลัยต่อให้แซนดี้ในช่วงพิทสตอป ทั้งคู่คุมจังหวะแข่งได้อย่างเฉียบคม ไล่บี้คู่แข่งแบบไม่เกรงใจใคร ก่อนจบอันดับที่ 4 ส่วนในเรซวันอาทิตย์ แซนดี้เป็นเปิดเกมส์การแข่งขัน สู้แบบไม่ถอยก่อนส่งต่อให้เฮงก์พารถแข่งหมายเลข 26 เข้าเส้นชัยอันดับที่ 5
ผลงานนี้นับเป็นบทสรุปซีซั่นที่ดีของทั้งแซนดี้ เฮงก์ และทีม ที่โชว์ให้เห็นทั้งพลังทีมเวิร์ก ความเสถียร และสปีดสุดจัดตลอดฤดูกาล แซนดี้ กล่าวว่า “ แซนดี้ สนุกมากในปีนี้กับรถปอร์เช่ 992 ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ต้องขอบคุณเฮงก์ที่ไว้ใจให้แซนดี้ร่วมลงลุยศึกปีนี้ด้วยกัน และขอบคุณทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง ทุกคน ทำงานอย่างดีเยี่ยมตลอดปี ไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว ตอนนี้ตั้งตารอซีซั่นหน้าแล้ว "