xs
xsm
sm
md
lg

"แซนดี้" นักแข่งชาวไทย ปิดซีซั่นเยี่ยม คว้าดับเบิ้ลโพเดียม รุ่น Super Car GT3 ศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักแข่งรถชาวไทย แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค ปิดฤดูกาลแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสนามสุดท้าย ศึกไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ ประจำปีนี้ ด้วยการคว้าดับเบิ้ลโพเดียมทั้ง 2 เรซ ของรุ่นใหญ่ที่สุดในรายการ Super Car GT3 คู่กับทีมเมทบอสบี-ควิก เฮงก์ กิกส์ (Henk Kiks) ในรถปอร์เช่ 992 จีที 3 อาร์ (Porsche 992 GT3 R) หมายเลข 26 ทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) โดยในเรซวันเสาร์จบอันดับที่ 4 และในเรซวันอาทิตย์จบอันดับที่ 5

เริ่มจากเรซแรกในวันเสาร์ เฮงก์ออกสตาร์ทก่อน แล้วพวงมาลัยต่อให้แซนดี้ในช่วงพิทสตอป ทั้งคู่คุมจังหวะแข่งได้อย่างเฉียบคม ไล่บี้คู่แข่งแบบไม่เกรงใจใคร ก่อนจบอันดับที่ 4 ส่วนในเรซวันอาทิตย์ แซนดี้เป็นเปิดเกมส์การแข่งขัน สู้แบบไม่ถอยก่อนส่งต่อให้เฮงก์พารถแข่งหมายเลข 26 เข้าเส้นชัยอันดับที่ 5

ผลงานนี้นับเป็นบทสรุปซีซั่นที่ดีของทั้งแซนดี้ เฮงก์ และทีม ที่โชว์ให้เห็นทั้งพลังทีมเวิร์ก ความเสถียร และสปีดสุดจัดตลอดฤดูกาล แซนดี้ กล่าวว่า “ แซนดี้ สนุกมากในปีนี้กับรถปอร์เช่ 992 ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ต้องขอบคุณเฮงก์ที่ไว้ใจให้แซนดี้ร่วมลงลุยศึกปีนี้ด้วยกัน และขอบคุณทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง ทุกคน ทำงานอย่างดีเยี่ยมตลอดปี ไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว ตอนนี้ตั้งตารอซีซั่นหน้าแล้ว "





ควบรถปอร์เช่ 992 จีที 3 อาร์ (Porsche 992 GT3 R) หมายเลข 26 ทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing)






"แซนดี้" นักแข่งชาวไทย ปิดซีซั่นเยี่ยม คว้าดับเบิ้ลโพเดียม รุ่น Super Car GT3 ศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์
"แซนดี้" นักแข่งชาวไทย ปิดซีซั่นเยี่ยม คว้าดับเบิ้ลโพเดียม รุ่น Super Car GT3 ศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์
"แซนดี้" นักแข่งชาวไทย ปิดซีซั่นเยี่ยม คว้าดับเบิ้ลโพเดียม รุ่น Super Car GT3 ศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์
ควบรถปอร์เช่ 992 จีที 3 อาร์ (Porsche 992 GT3 R) หมายเลข 26 ทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing)
"แซนดี้" นักแข่งชาวไทย ปิดซีซั่นเยี่ยม คว้าดับเบิ้ลโพเดียม รุ่น Super Car GT3 ศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น