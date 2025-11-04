“โค้ชท็อป” จวก ส.แบดฯ ไม่แบ่งเงินอัดฉีดให้สโมสรที่สร้างนักกีฬา

“โค้ชท็อป” ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และ ผู้ฝึกสอนของ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ตัดพ้อสมาคมไม่เหลียวแลสโมสรที่ทำผลงานให้กับสมาคมเลย แม้แต่เงินอัดฉีดก็เก็บเงียบไม่ให้สโมสรต้นสังกัดนักกีฬา
ที่ผ่านมากีฬาแบดมินตันไทยสามารถสร้างผลงานไปสู่ระดับโลกจนมีนักกีฬาไทยเป็นแชมป์โลกแทบจะทุกประเภท แต่เงินอัดฉีดจากรัฐบาลกลับไม่ถึงสโมสรต้นสังกัดนักกีฬา โดย ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ ได้ออกมาเผยว่า กฎระเบียบของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคือนักกีฬาได้เงินอัดฉีดเท่าไร สมาคมจะได้ 30% และ โค้ชอีก 20% แต่นักกีฬาที่ทำผลงานหลายคนไม่ได้มาจากสมาคม ซึ่งสมาคมก็รับเงินส่วนนี้ไปแบบหน้าตาเฉย
“โค้ชท็อป” ยังเผยต่อว่า สโมสรเขาสร้างนักกีฬาเอง จ่ายเงินส่งแข่งเอง ตั้งแต่นักกีฬาไม่มีอันดับโลก จนมีอันดับโลก ซึ่งทุกๆอย่างสโมสรลงทุนหมดทุกบาททุกสตางค์ พอนักกีฬามีฝีมือสมาคมก็เอาตัวไปแข่งเพื่อสร้างผลงานให้กับประเทศชาติ แต่พอได้เงินอัดฉีดมา สมาคมก็ไม่เคยแบ่งมาให้สโมสรต้นสังกัดนักกีฬาเลย และอ้างว่าเป็นไปตามข้อบังคับกองทุนฯ ที่ให้สมาคม ไม่ได้ให้สโมสร แต่คำถามคือ สมาคมทำอะไรบ้างกว่านักกีฬาจะประสบความสำเร็จ แล้วมานั่งชุบมือเปิบแบบนี้
“ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเลยนะ ที่สมาคมจะเก็บเงินอัดฉีดจากการที่นักกีฬาทำผลงานให้ประเทศไทย เพราะนักกีฬาทุกคน สโมสรเป็นคนลงทุนสร้างขึ้นมาทุกคน ยกตัวอย่าง วิว กุลวุฒิ กับ เมย์ รัชนก ของบ้านทองหยอด ที่สโมสรเขาสร้างขึ้นมาเองกับมือ แต่พอมีผลงานสมาคมไม่เคยให้ส่วนแบ่งเงินอัดฉีดแก่สโมสรเลย ซึ่งสมาคมก็จะอ้างแต่กฎระเบียบ แต่ไม่เคยมองถึงความจริงที่มันเกิดขึ้นว่านักกีฬาเป็นของสโมสรเขาสร้างกันมาก็ควรแบ่งให้สโมสรด้วย“ ภควัฒน์ กล่าว