“โค้ชโอม” นั่ง ผจก.ทีมแบดมินตันไทยชุดซีเกมส์

พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง "โค้ชโอม” เทศนา พันธ์วิศวาส รับตำแหน่งผู้จัดการทีม ลุยศึกซีเกมส์ 2025 หลังจากก่อนหน้านี้ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร เผยว่า เราได้เรียกประชุมผู้ฝึกสอนที่มีนักกีฬาในสังกัดอยู่ในชุดสู้ศึกซีเกมส์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการนัดวันประชุมตามแผนงาน ไม่ใช่การเรียกประชุมทันทีตามกระแสกดดัน จากการหารือกัน ได้มีมติจากที่ประชุมว่า เราเลือกโค้ชโอม เทศนา พันธ์วิศวาส เฮดโค้ชของสโมสรเอสซีจี ซึ่งเป็นกรรมการในฝ่ายพัฒนา และเป็นรองเลขาธิการของสมาคมอยู่แล้ว ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม
สำหรับ “โค้ชโอม” เคยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติ ก่อนผันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับ เอสซีจี แบดมินตัน อะคาเดมี่ และเป็นผู้ปลุกปั้น "บาส-ปอป้อ" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย จนก้าวเป็นแชมป์โลกคู่ผสมมาแล้ว