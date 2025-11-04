"คาวบอยส์" เละคาบ้าน "บริสเซตต์" เล่นตัวจริงชนะหนแรก

อริโซนา คาร์ดินัลส์ หยุดสถิติแพ้ 5 เกมรวด เอาชนะ ดัลลัส คาวบอยส์ ขาดลอย 27-17 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามเอที แอนด์ ที สเตเดียม วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
จาโคบี บริสเซตต์ ควอเตอร์แบ็กสำรอง ลงเล่นตัวจริงเกมที่ 3 ติดต่อกัน แทน ไคเลอร์ เมอร์เรย์ ซึ่งถูกแฟนๆ ค่าดหวังว่าจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บเท้า แต่ โจาธาน แกนนอน เฮดโค้ช เผยว่า เมอร์เรย์ ยังไม่พร้อม
อย่างไรก็ตาม คาร์ดินัลส์ (ชนะ 3 แพ้ 5) ติดปีกภายใต้การนำของ บริสเซตต์ ขว้าง 2 ทัชดาวน์ และถือบอลวิ่งเองอีก 1 ทัชดาวน์ นับเป็นชัยชนะเกมที่ 2 รอบ 18 เกม หลัง เมอร์เรย์ ไม่ได้ลงเล่นอย่างน้อย 5 สแน็ป หรือพักตลอดเกม
คาวบอยส์ (ชนะ 3 แพ้ 5 เสมอ 1) ไม่สามารถต่อยอดโมเมนตัม แซม วิลเลียมส์ บล็อกพันท์ (เตะกินแดน) และ มาร์ชอว์น นีแลนด์ ตามตะครุบตรงเอนด์ โซน โดยเสียทัชดาวน์จากไดรฟ์การบุกระยะไกลอีก 2 ชุดการครองบอลถัดมา ตามหลัง 7-24
มาร์วิน แฮร์ริสัน จูเนียร์ ปีกนอก รับบอลมากสุดของอาชีพ 7 ครั้ง ระยะ 96 หลา รวมทัชดาวน์ระยะ 4 หลา เป็นสกอร์แรกของเกม และ เทรย์ แม็คไบรด์ ไทต์เอนด์ รับอีก 1 ทัชดาวน์ ระยะ 12 หลา
นับตั้งแต่บล็อกพันท์ คาวบอยส์ เสียระยะเฉลี่ย 10.8 หลา ตลอด 15 เพลย์ถัดมาของ คาร์ดินัลส์ รวมขว้างระยะ 16 หลา 2 เพลย์ติด และ ไมเคิล วิลสัน รับบอลแล้ววิ่งทำระยะรวม 50 หลา แค่เพลย์ที่ 2 ของครึ่งหลัง
คาวบอยส์ บุกถึงเส้น 7 หลาแดนคู่แข่งอย่างง่ายดาย ตั้งแต่การครองบอลชุดแรกของเกม แต่กลับออกมามือเปล่า หลังเล่นดาวน์ที่ 4 ไม่สำเร็จ และทำสกอร์รวมแค่ 3 แต้ม จาก 3 ไดรฟ์แรกภายในเส้น 25 หลาแดนคู่แข่ง เป็นเหตุให้ตามหลัง 17 แต้มเริ่มควอเตอร์ 4
คาร์ดินัลส์ แพ้ 2 เกม ตลอดการเล่นตัวจริงของ บริสเซตต์ 2 เกมแรก แต่ไม่ใช่เพราะ จอมเก๋าวัย 32 ปี ฟอร์มน่าผิดหวัง ตามสถิติขว้างบอลเข้าเป้า 21 จาก 31 ครั้ง ระยะ 261 หลา เสีย ไม่เสียอินเทอร์เซ็ปต์ รวมระยะ 760 หลา 6 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ ตลอด 3 เกมที่ขาด เมอร์เรย์
ความหวังสุดท้ายของ คาวบอยส์ สูญสลาย หลังเสียฟัมเบิลครั้งที่ 2 จาวอนเต วิลเลียมส์ รับบอลระยะสั้น แล้วถูกควักบอลออกจากมือขณะล้มลง เหลือเวลาไม่ถึง 5 นาที
แด็ก เพรสคอตต์ ควอเตอร์แบ็ก คาวบอยส์ ขว้างแค่ 1 ทัชดาวน์ โดยขว้างบอลระยะ 5 หลา ให้ ไรอัน ฟลอร์นอย ช่วงควอเตอร์ 4 ตีตื้นเหลือ 17-27