ทีมยิงปืนรณยุทธไทยพร้อมสู้ศึกซีซ่า-ซีเกมส์

ตามที่สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยิงปืนรณยุทธชิงชนะเลิศแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีซ่า (SEASA)ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.นี้ ที่สนามแข่งขันยิงปืนรณยุทธ ในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี โดยเป็นรายการอุ่นเครื่องและทดสอบความพร้อมของสนาม ของนักกีฬายิงปืนทีมชาติในอาเซียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬายิงปืนรณยุทธไทยในทั้ง 2 รายการ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พ.ย.68 พล.อ. เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรชน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าเยี่ยมชมการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 33 โดยมีนาย คเชน เจียกขจร อุปนายกสมาคมฯในฐานะผู้จัดการทีมชาติ พร้อมด้วยทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ให้การต้อนรับ ที่สนามกีฬายิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดสมุทปราการ คณะได้เยี่ยนชมการฝึกซ้อมพร้อมมอบผลไม้สำหรับนักกีฬา
นาย คเชน ผู้จัดการทีมยิงปืนรณยุธไทย กล่าวว่า นักกีฬาทีมชาติชุดนี้ได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้น พร้อมที่จะสู้ศึกซีเกมส์ครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา นักกีฬาส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก นอกจากนี้ในการแข่งขันยิงปืนรณยุทธชิงชนะเลิศแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีซ่า ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายนนี้ ก็จะเป็นอีกสนามแข่งขันที่ทุกคนจะได้ทดสอบฝีมือและสร้างผลงาน ก่อนที่จะลงแข่งซีเกมส์ในเดือนธันวาคม
"ซีซ่า จะแข่งขันที่สนามแข่งขันที่เดียวกับที่เราจะใช้ในการแข่งขันซีเกมส์ คือที่จ.ชลบุรี ซึ่งก็จะมีนักกีฬาชาติคู่แข่งในอาเซี่ยนที่จะลงแข่งในซีเกมส์เข้ามาแข่งเพื่ออุ่นเครื่องกันเกือบทั้งหมด ซึ่งคู่แข่งที่สำคัญคือฟิลิปปินส์ และ อินโดนิเซีย ก็จะมาร่วมการอุ่นเครื่องในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะนักกีฬาฟิลิปปินส์ ก็ส่งมืออันดับต้นๆของโลก ในหลายดิวิชั่นปืนลงชิงเหรียญทองทั้งในซีซ่า และ ซีเกมส์เลยทีเดียว"
ผู้จัดการทีมยิงปืนรณยุทธไทย กล่าวอีกว่า ในส่วนของกีฬายิงปืนรณยุทธในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้จัดให้ชิงชัยทั้งหมด 8 เหรียญทอง จาก 4 ดิวิชั่นปืน ชาย-หญิง ซึ่งทีมไทยตั้งความหวังไว้ที่ 4 เหรียญทอง
ด้านนาย วัฒน์ ศรีจินตอังกูร อุปนายกสมาคมฯในฐานะรับผิดชอบสนามแข่งขันทั้งซีซ่า และซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กล่าวแสดงความมั่นใจว่าสนามแข่งขันที่ศูนย์ฝึกกีฬาฯจ.ชลบุรี มีความพร้อมสูงสุดอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาก็ผ่านการจัดแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้ว รับนักกีฬาจากเกือบ 80 ชาติได้ถึง 1200 คน ดังนั้นในศึกซีเกมส์ครั้งนี้ที่จะมีนักกีฬาเข้าร่วมเพียง 5 ชาติ จำนวน 90 คน สามารถรองรับได้สบาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ยิงปืนรณยุทธได้ถูกบรรจุให้ชิงชัยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ก็รู้สึกตื่นเต้นบ้าง แต่ก็จะพยายามควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากลและสร้างความประทับใจให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติอย่างเต็มที่และดีที่สุด