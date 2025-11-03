“สิงคโปร์ โอเพ่น” กลับสู่ตารางแข่งเอเชียน ทัวร์ “สดมภ์” ลงป้องกันแชมป์

เอเชียน ทัวร์ พร้อมจัดศึกอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ รายการ “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 9 ของอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ โดยมี สดมภ์ แก้วกาญจนา โปรหนุ่มแถวหน้าของไทยลงป้องกันตำแหน่ง
กอล์ฟรายการ เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น เป็นการหวนกลับสู่ประเทศสิงคโปร์อีกครั้ง ด้วยการร่วมมือกันระหว่างเอเชียน ทัวร์ และสมาคมกอล์ฟสิงคโปร์ หลังจากที่สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ เคยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์กอล์ฟประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย
สำหรับนักกอล์ฟชั้นนำที่เข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้มีทั้งผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟที่จะลงประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟแถวหน้าของเอเชียน ทัวร์ และผู้เล่นฝีมือดีของเจ้าภาพสิงคโปร์ เพื่อเป็นบันไดสู่การเก็บคะแนนสะสมของอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 ในการคว้าสิทธิ์ไปเล่นในลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาลหน้า และยังเป็นการเปิดตัว กุ้ยโจว เหมาไถ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เชื่อมโยงคุณค่าของทัวร์นาเมนต์เข้ากับชื่อเสียงระดับโลกและกระแสวัฒนธรรมของแบรนด์
โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและซีอีโอ เอเชียนทัวร์ เผยว่า “สิงคโปร์ โอเพ่น เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่โดดเด่นที่สุดในปฏิทินการแข่งขันเอเชียนทัวร์มาอย่างยาวนาน เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นรายการนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับจุดมุ่งหมายใหม่และดึงดูดใจผู้ชมทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนจากกุ้ยโจว เหมาไถ และประวัติศาสตร์ของสนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ เราพร้อมที่จะจัดการแข่งขันที่เชิดชูเกียรติประวัติศาสตร์อันยาวนานของรายการนี้”
ทางด้านโฆษกของกุ้ยโจว เหมาไถ กล่าวเสริมว่า “เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนการกลับมาของการแข่งขันอันทรงเกียรติที่สืบทอดความเป็นเลิศเช่นนี้ การแข่งขันสิงคโปร์โอเพ่นเป็นการแข่งขันที่เหมาะสมกับเรา และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยยกระดับการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้เพื่อทั้งนักกีฬาและแฟนๆ”
ทั้งนี้กอล์ฟรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น ในสัปดาห์นี้ ยังเป็นการกลับมาป้องกันแชมป์ของ สดมภ์ แก้วกาญจนา ที่คว้าชัยชนะในการจัดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2022 ก่อนทำผลงานโดดเด่นด้วยการคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งที่สามให้กับตัวเองจากรายการ โคลอน โคเรีย โอเพ่น เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้
ขณะที่ดาวดังจากลิฟกอล์ฟลีกที่ตอบรับร่วมชิงชัยในรายการนี้นำโดย พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการชาวอังกฤษจากทีม Crushers GC ซึ่งคุ้นเคยกับกอล์ฟรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น โดยทำผลงานดีสุดที่อันดับรองแชมป์ในปี 2019 ซึ่งแชมป์เป็นของ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ในปีนั้น รวมถึงสองโปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่าง เทเลอร์ กูช จากทีม Smash GC และ ปีเตอร์ ยูไลน์ จากทีม Range Goats GC