“แมคกิบบิน” นำรวดคว้าแชมป์อินเตอร์ฯ ซีรีส์ ฮ่องกง “ปวิธ” ดีสุดที่ 9 ร่วม

ทอม แมคกิบบิน โปรดาวรุ่งจากไอร์แลนด์เหนือ รักษาแรงต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้าย หวดได้อีก 7 อันเดอร์พาร์ 63 จบด้วยสกอร์รวม 27 อันเดอร์พาร์ 253 คว้าแชมป์ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ไปครองแบบนำรวดม้วนเดียว ที่สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ทำผลงานดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทยที่อันดับ 9 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 263
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ รายการที่ 7 ของฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,710 หลา พาร์ 70 ในเมืองฟานหลิง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบได้ 14 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมสิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า
ปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า ทอม แมคกิบบิน นักกอล์ฟวัย 22 ปีจากทีม Legion XIII ในลิฟกอล์ฟลีก ซึ่งทำสกอร์ขึ้นนำมาตลอดสามวัน รักษาฟอร์มร้อนแรงจนถึงรอบสุดท้ายหวดได้อีก 7 อันเดอร์พาร์ 63 จากการทำ 8 เบอร์ดี้ พลาดเสียโบกี้เดียวในหลุมสุดท้าย จบด้วยสกอร์รวม 27 อันเดอร์พาร์ 253 ครองแชมป์แรกในเอเชียน ทัวร์ ให้กับตัวเอง โดยมีสกอร์ทิ้งห่าง ปีเตอร์ ยูไลน์ ผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟชาวอเมริกัน ที่ทำเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 68 ถึง 7 สโตรค
แมคกิบบิน เผยหลังครองแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรกว่า “ผมเล่นกอล์ฟได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต โดยเฉพาะการชนะในทัวร์นาเมนต์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและนักกอล์ฟฝีมือเยี่ยมมากมาย ด้วยสถิติการทำสกอร์ได้แบบนี้เป็นความพิเศษมาก และจะอยู่กับผมตลอดไป และรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปเล่นโอเพ่นครั้งที่สามของผม”
ขณะที่ โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ เจ้าของสองแชมป์เอเชียน ทัวร์ เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 64 จากการทำโบกี้ในหลุมแรก แต่เก็บคืนได้ 7 เบอร์ดี้ รวมสี่วันมี 17 อันเดอร์พาร์ 263 จบอันดับ 9 ร่วม ดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟชาวไทย พร้อมรับเงินรางวัล 38,633 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท โดยมี โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ ที่เก็บได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 ตามมาที่อันดับ 12 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 264 ส่วน โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 ซึ่งทำสกอร์ติดท็อปบนลีดเดอร์บอร์ดมาตลอดสามวัน พลาดตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 73 หล่นไปอยู่อันดับ 21 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 266
ทางด้านสองโปรมือดีของโลกอย่าง หลุยส์ อุสธุยเซน แชมป์ดิ โอเพ่น 2010 จากแอฟริกาใต้ ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 261 จบอันดับ 3 ร่วม และ ชาร์ล ชวาร์ทเซล จากแอฟริกาใต้ เก็บอีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 อยู่ในกลุ่มอันดับ 14 ร่วมด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 265 เท่ากับ เอกปริษฐิ์ หวู่ และภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ ทางด้าน แพทริค รีด แชมป์ปีที่แล้วชาวอเมริกัน และแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 ทำเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสี่วัน 12 อันเดอร์พาร์ 268 รั้งอันดับ 31 ร่วม พอล เคซีย์ เจ้าของสามแชมป์พีจีเอทัวร์จากอังกฤษ เก็บได้ 2 อันเดอร์พาร์ 68 รั้งอันดับ 59 ด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 273
สำหรับผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น สุรดิษ ยงค์เจริญชัย (65) และ อติรุจ วินัยเจริญชัย (70) สกอร์รวมคนละ 13 อันเดอร์พาร์ 267 รั้งอันดับ 26 ร่วม, สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย (68) สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 268 อันดับ 31 ร่วม และศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (68) สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 269 รั้งอันดับ 36 ร่วม