"เคอร์รี" แบก 24 แต้ม ยังไม่ไหว "เพเซอร์ส" หยุดสถิติแพ้ 5 เกมรวด

อินเดียนา เพเซอร์ส หยถดสถิติแพ้ 5 เกมรวดเปิดซีซัน เอาชนะ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส หวุดหวิด 114-109 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามแบงเกอร์ส ไลฟ์ ฟิลด์เฮาส์ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
เกมนี้ รองแชมป์เก่า ได้ เควนตัน แจ็คสัน สกอร์ 12 จาก 25 แต้ม เฉพาะควอเตอร์ 4 แอรอน เนสมิธ กดอีก 31 แต้ม และ ปาสคาล เซียแคม บวกเพิ่ม 27 แต้ม
สตีเฟน เคอร์รี การ์ดจอมแม่น ทำสกอร์สูงสุด วอร์ริเออร์ส 24 แต้ม จิมมี บัตเลอร์ ช่วยอีก 20 แต้ม และ โจนาธาน คูมิงกา ส่อง 17 แต้ม
อินเดียนา ตามหลังมากสุด 11 แต้ม ช่วงควอเตอร์ 4 กระทั่ง แจ็คสัน ยิง 3 คะแนน แซงนำ 109-107 เหลือเวลา 1 นาที 9 วินาที ถัดมา บัตเลอร์ ดังค์ตีเสมอ 109-109 แต่ยิงลูกโทษแถมไม่ลง
เซียแคม ส่อง 3 คะแนนให้ เพเซอร์ส ขึ้นนำ 112-109 เหลือ 37 วินาที และ แจ็คสัน จัมพ์ ชูต ตอกฝาโลง หนีไปเป็น 114-109 เหลือ 5.2 วินาที หลัง คูมิงกา ยิงพลาด
ผลคู่อื่นๆ
ซาคราเมนโต คิงส์ ชนะ มิลวอกี บัคส์ 135-133
มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 122-105
ออร์แลนโด แมจิก ชนะ วอชิงตัน วิซาร์ดส 125-94
ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ชนะ บอสตัน เซลติกส์ 128-101
ดัลลัส มาเวอริกส์ แพ้ ดีทรอยต์ พิสตันส์ 110-122