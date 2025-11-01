ไทยสนใจจัด "เอเชียน ยูธ เกมส์ 2029" หวังต่อยอดเสนอตัว "ยูธ โอลิมปิก 2030"

ประเทศไทย สนใจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ 2029 เพื่อแสดงถึงความจริงจังในการพัฒนากีฬาเยาวชนระดับทวีป รวมทั้งเพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสการเป็นเจ้าภาพกีฬายูธ โอลิมปิกเกมส์ 2030 ต่อไป
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะยื่นเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 4 ปี 2029 หลังจากที่ประเทศกัมพูชา ไม่ได้จัดการแข่งขันในปี 2029 เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) ได้ว่า เรื่องนี้ถือว่าน่าสนใจ โดยในแง่นโยบายของ กกท. เราอยากแสดงให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เล็งเห็นว่า เราเอาจริงเอาจังกับกีฬาในระดับเยาวชน เพื่อต่อยอดและสร้างความเชื่อมั่นในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬายูธ โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030
“เรายังมีเวลา เพราะการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียน ยูธ เกมส์ 2029 ยังไม่ได้ผูกพันกับงบประมาณปีนี้ และถึงแม้สุดท้าย เมื่อเสนอตัวไปแล้ว อาจไม่ถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพ แต่ถ้าเราแสดงความประสงค์ และความจริงจังว่าเราอยากผลักดันกิจกรรมกีฬาของเยาวชนในระดับทวีป ก็จะทำให้ไอโอซีเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาเยาวชน” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณรากฐานของนักกีฬา ที่มาจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมไปถึง สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งพัฒนานักกีฬาเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ในมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน ทีมชาติไทย คว้าเหรียญได้มากถึง 15 เหรียญทอง รั้งอันดับ 5 ของตารางเหรียญ มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เข้าร่วมมา เหนือกว่าประเทศมหาอำนาจการกีฬาของเอเชีย อย่าง ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และ อินเดีย ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นหนึ่งในผลงานที่จะใช้นำเสนอกับ ไอโอซี ว่าเราทุ่มเทในเรื่องของกีฬาเยาวชนด้วยอีกทาง