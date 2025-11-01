xs
“แมคกิบบิน” นำสามวันติดศึก ฮ่องกง โอเพ่น “กิรเดช” ตามสามสโตรค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กิรเดช อภิบาลรัตน์ (ภาพ: Asian Tour)
กิรเดช อภิบาลรัตน์ หวดเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งที่ 4 ร่วมด้วยสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 193 ในศึกอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์รายการ “ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น” ที่สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมี ทอม แมคกิบบิน จากไอร์แลนด์เหนือ รักษาตำแหน่งจ่าฝูงเป็นวันที่สามติดต่อกันไว้ด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 190

เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ รายการที่ 7 ของฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,710 หลา พาร์ 70 ในเมืองฟานหลิง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายนนี้ มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบได้ 14 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 380,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมสิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า

รอบที่สามของการแข่งขันปรากฎว่า โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 หวดเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 1 อีเกิ้ล กับ 4 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ รั้งอันดับ 4 ร่วมเท่ากับ สกอตต์ เฮนด์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2016 จากออสเตรเลีย ด้วยสกอร์รวมคนละ 17 อันเดอร์พาร์ 193 โดยมี ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ ดีกรี 4 แชมป์เอเชียน ทัวร์ ตามมาที่อันดับ 8 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 195

ทอม แมคกิบบิน จากไอร์แลนด์เหนือ (ภาพ: Asian Tour)
กิรเดช เจ้าของสามแชมป์ในเอเชียน ทัวร์ เผยว่า “วันนี้ผมเริ่มต้นได้ไม่ดีนัก เสียสองโอเวอร์ในรอบหลุมแรกแต่ผมก็แค่สนุกกับสัปดาห์นี้ วันนี้ผมเล่นกับปีเตอร์ยูห์ไลน์เพื่อนรักของผม ซึ่งเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ดีที่สุด เราคุยกันเยอะมาก และผมเล่นได้ดีขึ้นมากในช่วงเก้าหลุมหลัง ทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่นี่ มีโอกาสทำเบอร์ดี้เยอะมาก แต่ถ้าไม่ระวังก็อาจบาดเจ็บได้”

ทางด้าน ทอม แมคกิบบิน โปรหนุ่มดาวรุ่งจากทีม Legion XIII ในลิฟกอล์ฟลีก รักษาตำแหน่งจ่าฝูงเป็นวันที่สามติดต่อกันด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 190 หลังเก็บเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 65 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ โดยมี เอ็ม.เจ. แมไกวร์ จากสหรัฐฯ ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวด 9 อันเดอร์พาร์ 61 ขยับขึ้นมาไล่จี้เพียงสโตรคเดียว

ขณะที่สองดาวดังโลกจากแอฟริกาใต้อย่าง หลุยส์ อุสธุยเซน แชมป์ดิ โอเพ่น 2010 ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 66 สามวันมี 16 อันเดอร์พาร์ 194 อยู่อันดับ 6 ร่วม และ ชาร์ล ชวาร์ทเซล หวด 5 อันเดอร์พาร์ 65 สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 198 อยู่อันดับ 18 ร่วม ส่วน แพทริค รีด แชมป์เก่าชาวอเมริกัน และแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 เก็บเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 201 อยู่ในกลุ่มอันดับ 39 ร่วม ขณะที่ พอล เคซีย์ เจ้าของสามแชมป์พีจีเอทัวร์จากอังกฤษ พลาดตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 71 หล่นไปอยู่อันดับ 64 ด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 205

เอ็ม.เจ. แมไกวร์ จากสหรัฐฯ (ภาพ: Asian Tour)
ส่วน โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ ทำสกอร์เพิ่มไม่ได้ ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 70 สามวันมี 13 อันเดอร์พาร์ 197 หล่นมาอยู่ในกลุ่มอันดับ 14 ร่วมกับ อติรุจ วินัยเจริญชัย ที่หวดอีก 5 อันเดอร์พาร์ 65

สำหรับสกอร์นักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (65) สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 199 อยู่อันดับ 24 ร่วม, สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย (66), เอกปริษฐิ์ หวู่ (66) และ รฐนน วรรณศรีจันทร์ (67) สกอร์รวมคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 200 รั้งอันดับ 30 ร่วม

