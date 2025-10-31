"สเปอร์ส" สถิติ 5-0 ครั้งแรก "เวมบานยามา" กด 27 แต้ม

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส เปิดซีซันสถิติ ชนะ 5 แพ้ 0 ครั้งแรกของแฟรนไชส์ หลังเอาชนะ ไมอามี ฮีต หวุดหวิด 107-101 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามฟรอสต์ แบงค์ เซ็นเตอร์ วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม ตามเวลาไทย
ซาน อันโตนิโอ กวาด 4 เกมแรกของซีซัน 3 ครั้ง รวมครั้งล่าสุดปี 2017 โดย สเปอร์ส, ฮีต และ ซาคราเมนโต คิงส์ เป็นเพียง 3 ทีมที่ไม่เคยเปิดซีซันสถิติ 5-0
เกมนี้ ฮีต ปราศจาก นอร์แมน พาวล์ (ขาหนีบ), ไทเลอร์ เฮอร์โร (ข้อเท้า), คาสปาราส ยาคูซิโอนิส (ขาหนีบ) และ นิโกลา โยวิช (สะโพก) บาดเจ็บทั้งหมด อาศัย แบม อเดบาโย เซ็นเตอร์ แบกทีม 31 แต้ม 10 รีบาวน์ด 3 แอสซิสต์
ไมอามี (ชนะ 3 แพ้ 2) รัน 17-1 ช่วง 4 นาที 35 วินาทีแรกของควอเตอร์ 4 โดย วิคเตอร์ เวมบานยามา ทำสกอร์เดียวจาก 1 ลูกโทษ และทำสกอร์มากกว่า 29-20 แต้ม เฉพาะควอเตอร์ 4 แต่ สเปอร์ส รันคืน 8-3 ปิดเกม รักษาสถิติชนะรวด
ซาน อันโตนิโอ มี 6 ผู้เล่นทำสกอร์เลข 2 หลัก รวม 3 ตัวหลัก เวมบานยามา 27 แต้ม 18 รีบาวน์ด 6 แอสซิสต์ 5 บล็อก สเตฟอน แคสเซิล รุกกี้แห่งปี 2025 ซัด 21 แต้ม 8 แอสซิสต์ 6 รีบาวน์ด และ เดวิน เวสเซลล์ บวกเพิ่ม 17 แต้ม