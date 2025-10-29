"บิ๊กสุชัย" ประกาศอัดฉีด "เงินล้าน" ปลุกขวัญเทนนิสไทยคว้าทองซีเกมส์

"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ นายสุชัย ได้กล่าวถึงการแข่งขันเทนนิส ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งจะแข่งขันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-19 ธ.ค. 2568 และมีชิงทั้งสิ้น 7 เหรียญทอง โดยนายสุชัยได้กำชับให้คณะกรรมการทุกฝ่ายเตรียมจัดการแข่งขันให้พร้อมมากที่สุด รวมถึงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
นอกจากนี้ นายสุชัย ยังได้กล่าวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ 2025 ในการประชุมดังกล่าวด้วย
"เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬาเทนนิส ที่จะทำหน้าที่เพื่อประเทศไทย ซึ่งแข่งขันในบ้านด้วย ผมขอประกาศอัดฉีด หากสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์มาได้ จะนำเงินส่วนตัวของผม มอบให้นักกีฬาเหรียญทองละ 1 ล้านบาท หรือประเภทละ 1 ล้านบาท" บิ๊กสุชัย กล่าว
ในส่วนนักเทนนิสชุดซีเกมส์ 2025 ได้แก่ นักกีฬาชาย 5 คน แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, กษิดิศ สำเร็จ, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, วิชยา ตรงเจริญชัยกุล, ปรัชญา อิสโร และนักกีฬาหญิง 5 คน มนัญชญา สว่างเเก้ว, ลัลนา ธาราฤดี, ทรรศพร นาคหล่อ, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และ เพียงธาร ผลิพืช โดยมี นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เป็นผู้จัดการทีม, "โค้ชเบิ้ม" ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาย และ "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน เป็นผู้ฝึกสอนทีมหญิง