"นาโปลี" ติดใจเด็กผี เล็ง "เมนู" เสริมแดนกลาง เดือนม.ค.

นาโปลี แชมป์เก่า กัลโช เซเรีย อา เตรียมทดสอบความหนักแน่นของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้า ค็อบบี เมนู มิดฟิลด์อนาคตไกล ตลาดซื้อ-ขายเดือนมกราคมนี้
อันโตนิโอ คอนเต้ กุนซือชาวอิตาเลียน เชื่อว่าสร้างสูตรสำเร็จโดยชุบชีวิตนักเตะส่วนเกินของ "ปิศาจแดง" ที่เมืองเนเปิลส์ ตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศอิตาลี
เช่นเดียวกับ สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ และ ราสมุส ฮอยจ์ลุนด์ ต่างคืนฟอร์มเก่ง น่าโปลี จะพยายามดึง เมนู ตลาดฤดูหนาว หลังแสดงความสนใจ กองกลางวัย 20 ปี ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมา ตามรายงานจาก "กัซเซตตา เดลโล สปอร์ต"
สื่อแดนมักกะโรนี้ เผยว่า ความสำเร็จของ แม็คโทมิเนย์ กับ ฮอยจ์ลุนด์ เป็นเครื่องการันตีว่า สโมสรจะพยายามกล่อม เมนู ย้ายมาถิ่นเอสตาดิโอ ดีเอโก อาร์มันโด มาราโดนา
เมนู ดูเหมือนจะเป็นกำลังสำคัญแดนกลางของ "เรด เดวิลส์" และ ทีมชาติอังกฤษ ระยะยาว แต่ปัจจุบันเป็นเพียงสำรอง ภายใต้การคุมทีมของ รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีส ลงเล่น พรีเมียร์ ลีก รวมแค่ 138 นาที