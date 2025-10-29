xs
"ตะวันฉาย" เปิดตัวลูกชาย "น้องคิริน" พร้อมเข้าพิธีวิวาห์แฟนสาว "ฟีม-สาวิตา"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ เจ้าของแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นเฟเธอร์เวต โพสต์ภาพครอบครัว ทั้งแฟนสาว และลูกชาย โดยมีแฟนคลับเข้าไปแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

ขณะเดียวกันยังมีการเผยแพร่ภาพ และคลิปพิธีวิวาห์ของตัว ตะวันฉาย กับแฟนสาว "ฟีม-สาวิตา" ที่จัดขึ้น ณ บริเวณหากปากเมง จังหวัดตรัง เต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ และผู้ใหญ่จากทั้งสองฝ่าย มาร่วมงาน

โดยมีการเปิดเผยว่า ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ เข้าพิธีวิวาห์กับ ฟีม-สาวิตา หลังจบไฟต์ ONE 170 ช่วงเดือนมกราคม 2025 ที่เจ้าตัวชนะ ซุปเปอร์บอน

นอกจากนี้เจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" ยังเปิดตัวลูกชายสุดหล่อ อย่าง "น้องคิริน" อีกด้วย
