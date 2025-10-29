ศึกเทนนิสสุดยิ่งใหญ่ "เอ็มที700 ไอทีเอฟ ฟิตซ์ คลับ มาสเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025" กลับมาพร้อมความเร้าใจอีกครั้ง 15 – 21 พ.ย.นี้ ที่พัทยา

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 8 กับการแข่งขัน "เอ็มที700 ไอทีเอฟ มาสเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ" ที่จะจัดขึ้น ณ ฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต, เฮ้ลท์ แอนด์ ฟิตเนส, รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2568 การแข่งขันชั้นนำนี้เปิดโอกาสให้นักเทนนิสที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ทั้งนักกีฬามือสมัครเล่นและมืออาชีพ ได้แสดงศักยภาพ ประลองฝีมือเพื่อสะสมคะแนนจัดอันดับไอทีเอฟ พร้อมร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเทนนิสจากทั่วโลกในบรรยากาศสบายๆ และอบอุ่น
การแข่งขันในปีนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากซูเปอร์สปอร์ต, เค-สวิส, คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และไวทาลา โดยตลอด 7 วันของงาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดพิเศษที่ผสมผสานระหว่างการแข่งขันกีฬาระดับมืออาชีพ มิตรภาพ และการพักผ่อนอย่างลงตัว เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกสุดทันสมัย อาหารรสเลิศจากเชฟระดับเวิลด์คลาส และบริการนวดผ่อนคลายจากนักบำบัดมืออาชีพ นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันและครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับ ปาร์ตี้ต้อนรับริมสระน้ำ พร้อมดนตรีสด และการจับรางวัล ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการพบปะนักเทนนิสและผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาเทนนิสจากทั่วโลก
ผู้ชมสามารถร่วมสัมผัสความตื่นเต้นของการแข่งขันเทนนิสระดับแนวหน้า ที่เต็มไปด้วยพลัง ความเร้าใจ และความประทับใจไม่รู้ลืม ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของรอยัล คลิฟ รีสอร์ตหรูชั้นนำแห่งเมืองพัทยา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ท่านสามารถดูรายละเอียดของการแข่งขันได้ที่ www.royalcliff.com/itf2025 พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ครอบครัว และเพื่อน รับสิทธิ์จองห้องพักในราคาพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038250421 ต่อ 2820 – 24, อีเมล reservations@royalcliff.com หรือ LINE ID: @Royalcliff
ฟิตซ์ คลับ แร็กเก็ต, เฮ้ลท์ แอนด์ ฟิตเนส เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของรอยัล คลิฟ ที่มีชื่อเสียงในด้านการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ตั้งแต่การแข่งขันเทนนิสระดับจูเนียร์และซีเนียร์ ไปจนถึงการแข่งขันสควอชและปิงปองรวมถึงเทนนิสระดับโลก นอกจากนี้ ฟิตซ์ คลับยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักเทนนิส ATP ชื่อดังหลายท่าน อาทิ คุณ ภราดร ศรีชาพันธุ์, คุณ ดนัย อุดมโชค, Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov และ Denis Istomin เนื่องจากสนามเทนนิสของฟิตซ์ คลับได้มาตรฐานเดียวกับออสเตรเลียนโอเพน และในปีนี้ฟิตซ์ คลับก็ได้มีการขยายการบริการเพิ่มเติม โดยมีกีฬาใหม่ ๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ อาทิ พิคเคิลบอล, ฟุตซอล, บาสเก็ตบอล และแบดมินตัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และฟิตซ์ คลับ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.royalcliff.com และ www.facebook.com/fitzclub