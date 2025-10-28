"รัชนก" เจอปัญหาถูกตัดเบี้ยเลี้ยงเหมือน "พรปวีณ์" ยืนยันพร้อมลุยซีเกมส์ ขอให้ทุกอย่างจบอย่างโปร่งใส

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ อดีตนักแบดมินตันหมายเลข 1 ของโลกขวัญใจชาวไทย เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ทำให้ถูกตัดเบี้ยเลี้ยงซีเกมส์เช่นเดียวกับ "หมิว" พรวีณ์ ช่อชูวงศ์ ที่เดิมที่ขอถอนตัวจากแบดมินตัน ซีเกมส์ 2025 ก่อนที่เจ้าตัวจะเปลี่ยนใจแล้ว
โดย รัชนก อินทนนท์ ได้โพสต์ผ่านสตอรีอินสตาแกรมถึงเรื่องดังกล่าว ว่า "จากดราม่าของวงการแบดมินตัน ทุกอย่างคือเรื่องจริงและเป็นช่วง period ที่หนูไปแข่ง แทบจะไม่ได้กลับมาไทย"
"ตอนนั้นแข่งตั้งแต่รายการมาเลเซียต้นปี จนถึงสิ้นเดือนคือช่วงไทยแลนด์มาสเตอร์ ระหว่างทางเมย์ดีใจมากที่สามารถคว้าแชมป์อินโดนีเซีย อย่างที่ทุกคนทราบ เมย์พยายามตั้งใจอย่างหนักเพื่อการแข่งขัน"
"แต่ระหว่างนั้นซึ่ง quarter ที่ 1 ธันวาคม - กุมภาพันธ์ แต่ตัวเมย์เองสะดวกไปหลังการแข่งขันจบทั้งหมด ซึ่งก็เกือบจะเดือนกุมภาพันธ์เข้าแล้ว"
"จริงๆ ก็ไม่แฟร์กับพวกเรา เมย์ เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และคุยกับโค้ชเป้ไปได้สักพักเลยไม่อยากติดใจอะไร พยายามเข้าใจ แต่แค่สับสนว่ามันคือความผิดของตัวเราเองเหรอที่ไม่ทราบตรงนั้น"
"แต่ทั้งหมดนี้ขอให้ท่านผู้ใหญ่ช่วยพิจารณาตามความเหมาะสม ดราม่าทั้งหมดนี้ขอให้จบอย่างโปร่งใส และก็ขอไม่ตอบอะไรกับแฟนๆ อีกนะคะ เนื่องจากมีคนทักมาถามเยอะมาก"
"ขอบพระคุณที่คอยส่งกำลังใจให้พวกเราเสมอค่ะ พบกันกีฬาซีเกมส์ และฝากแฟนๆ ไปส่งเสียงเชียร์ดังๆ ที่สนามนะคะ"