"มาโฮมส์" ขว้าง 3 ทัชดาวน์ "ชีฟส์" ย้ำแค้น 9 เกมรวด

แคนซัส ซิตี ชีฟส์ รองแชมป์เก่า ถล่ม วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส ขาดลอย 28-7 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามจีอีเอชเอ แอท แอร์โรว์เฮด สเตเดียม วันอังคารที่ 28 ตุลาคม ตามเวลาไทย
แพทริค มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็ก ชีฟส์ ใกล้เคียงคำว่า สมบูรณ์แบบ นับตั้งแต่เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์ ขว้าง 299 หลา 3 ทัชดาวน์ ให้ ทราวิส เคลซี ไทต์เอนด์คู่หู ทำสกอร์ที่ 83 ทาบสถิติแฟรนไชส์ของ พรีสต์ โฮล์มส อดีตรันนิงแบ็ก และ ราชี ไรซ์ ปีกนอก ผู้รับบอล 9 ครั้ง ระยะ 93 หลา ในการเล่นเกมที่ 2 หลังพ้นแบน 6 เกม
ด้าน คารีม ฮํนท์ รันนิงแบ็ก แคนซัส ซิตี ถือบอล 9 ครั้่ง ระยะ 40 หลา 1 ทัชดาวน์ และช่วยรับบอล 1 ครั้ง 1 ทัชดาวน์ ระยะ 2 หลา
ชีฟส์ (ชนะ 5 แพ้ 3) ฉลองชัยชนะ 4 จาก 5 เกม ยืดสถิติแบบเฮด-ทู-เฮดกับ วอชิงตัน เป็นชนะ 9 เกมรวด และ 11 จาก 12 เกม โดยความปราชัยครั้งเดียวต้องย้อนกลับไปวันที่ 18 กันยายน 1983
ด้าน คอมมานเดอร์ส (ชนะ 3 แพ้ 5) ได้ มาร์คัส มาริโอตา ควอเตอร์แบ็ก ลงเล่นแทน เจย์เดน แดเนียลส์ ตัวจริงที่บาดเจ็บแฮมสตริง สัปดาห์ที่แล้ว ขว้าง 213 หลา 1 ทัชดาวน์ เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์ สถิตินอกบ้านหล่นเหลือชนะ 1 แพ้ 4