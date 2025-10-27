"ฟีฟ่า" ผุดรายการใหม่ "ฟีฟ่า อาเซียน คัพ" ฟาดแข้งปฏิทินฟีฟ่าเดย์

จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า เปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลรายการใหม่ "ฟีฟ่า อาเซียน คัพ" สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ การประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ประเทศมาเลเซีย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน หรือ AFF Championship ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นทุกสองปีอยู่แล้ว โดย เวียดนาม คือแชมป์ทีมล่าสุด หลังเอาชนะ ไทย ในนัดชิงชนะเลิศ เมื่อปี 2024
อย่างไรก็ตาม จานนี อินฟานติโน กล่าวว่าการแข่งขันรายการใหม่นี้จะจัดขึ้นในช่วงฟีฟ่าเดย์ เพื่อให้ผู้เล่นจากลีกต่างๆ ทั่วโลกสามารถเข้าร่วมทีมชาติของตนได้
“ด้วยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เรากำลังรวมประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน และการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างมาก” ปธ.ฟีฟ่า กล่าว
“รายการนี้จะช่วยส่งเสริมฟุตบอลทีมชาติในภูมิภาคอาเซียน และจะสนับสนุนการพัฒนากีฬาของเราทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
โดย จานนี อินฟานติโน ประกาศเรื่องนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ ติมอร์ตะวันออก ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกลำดับที่ 11 ของอาเซียน
“หมายเลข 11 เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในวงการฟุตบอล เพราะแต่ละทีมมีผู้เล่น 11 คน” อินฟานติโน กล่าวเสริม
ทั้งนี้ อินโดนีเซีย เป็นทีมเดียวจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผ่านเข้ารอบสามของการคัดเลือกรอบทวีปสำหรับฟุตบอลโลก 2026 โดยพวกเขายังสามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มเพลย์ออฟกับ ซาอุดิอาระเบีย และอิรัก ได้อีกด้วย แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อ
คาดว่าการแข่งขันฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งใหม่นี้จะจัดขึ้นในรูปแบบเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลอาหรับ คัพ โดย "ฟีฟ่า" ระบุว่าหลังจากนี้จะมีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ก่อนที่จะสรุปรายละเอียดอีกครั้ง