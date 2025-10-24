นับถอยหลังสู่ฟุตบอลโลก / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
นับถอยหลังสู่ศึก เวิลด์ คัพ 2026 ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคมปีหน้า ความแปลกใหม่ของหนนี้ก็คือมีเจ้าภาพร่วมถึง 3 ชาติคือ แคนาดา เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา รวมถึงเพิ่มทีมรอบสุดท้ายจาก 32 ชาติเป็น 48 ชาติมากที่สุดเป็นครั้งแรก
ช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมทีมชาติ ฟีฟ่า เดย์ ทำให้เราได้เห็นชาติตีตั๋วไปเล่นเพิ่มขึ้นตอนนี้ได้แล้ว 28 ชาติรวมเจ้าภาพ ซึ่งการเพิ่มทีมตามนโยบายของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ที่อยากให้ชาติเล็กๆ มีโอกาสเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ทำให้เราเห็นชาติแปลกๆ รวมถึงน้องใหม่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น จอร์แดน อุซเบกิสถาน และ เคปเวิร์ด
สำหรับ เคปเวิร์ด กลายเป็นชาติเล็กสุดอันดับ 2 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก หลังเอาชนะ เอสวาตินี 3-0 ที่สนามกีฬาแห่งชาติเคปเวิร์ด เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา
ชัยชนะเกมเกมดังกล่าวส่งผลให้ เคปเวิร์ด คว้าแชมป์กลุ่ม D ของรอบคัดเลือกโซนแอฟริกา มี 23 แต้ม จาก 10 นัด เหนือมหาอำนาจลูกหนังของทวีปอย่าง แคเมอรูน มี 19 แต้ม จาก 10 นัด
เคปเวิร์ด คือประเทศที่ประกอบด้วย 10 หมู่เกาะตั้งอยู่บนมหาสมุทรแอตแลนติก จำนวนประชากร 525,000 คน อ้างอิงตัวเลขจาก "เวิลด์ แบงค์" ได้รับเอกราชจาก โปรตุเกส เมื่อปี 1975 และเข้าร่วมการคัดเลือก ฟุตบอลโลก ครั้งแรกปี 2002
เคปเวิร์ด โดดเด่นจากการแข่งขัน แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ ตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ปี 2013 และครั้งล่าสุดปี 2023 ปัจจุบันรั้งอันดับ 70 ของโลก
อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่า เคปเวิร์ด กลายเป็นชาติเล็กสุดอันดับ 2 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก ส่วน ไอซ์แลนด์ คือชาติที่เล็กที่สุดตามจำนวนประชากรที่น้อยกว่า สมัยเข้าร่วม ฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย
มีเซอร์ไพรส์อย่าง เคปเวิร์ด ไปแล้ว ก็ต้องมีชาติที่ทำผลงานได้น่าตกใจเพราะต่ำกว่ามาตรฐานอย่าง สวีเดน โดยอาจจะไม่ได้เฉิดฉายในฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย หลังพลาดท่าแพ้ โคโซโว คาบ้าน 0-1 รอบคัดเลือกโซนยุโรป กลุ่ม บี นัดที่ 4
ทำให้ สวีเดน แข่ง 4 นัด ยังไม่ชนะใคร เสมอ 1 แต่พ่ายไปถึง 3 เกม มีแค่ 1 คะแนน รั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มที่ดูจากเพื่อนร่วมกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มที่อ่อนเหลือเกิน
สวีเดน ภายใต้กุนซือ ยอน ดาห์ล โทมัสสัน ที่ตอนนี้โดนไล่ออกไปแแล้ว มี 2 ดาวยิงระดับสโมสรหัวแถว พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ อย่าง อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ วิคตอร์ เยอเคเรส รวมถึงกลุ่มดาวดังอีกมากมายทำผลงานสุดบู่ สุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบไม่ได้ไปฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย เนื่องจากเหลือโปรแกรมอีก 2 นัดเท่านั้น ซึ่งตอนนี้หมดลุ้นแชมป์กลุ่ม บี ที่จะได้โควตาอัตโนมัติแล้ว
ส่วนโอกาสจบอันดับ 2 เพื่อลุ้นไปเล่นรอบเพลย์ออฟก็แทบจะยาก เพราะ สวีเดน ต้องชนะ 2 เกมที่เหลือ และยังต้องลุ้นผลการแข่งขันของทั้ง โคโซโว กับ สโลวีเนีย อีกด้วย
จะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้ สวีเดน ก็ไม่ได้โดดเด่นนัก หลังจากคว้าอันดับ 4 เมื่อปี 1994 จากนั้น 7 ครั้งไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายถึง 4 ครั้ง ส่วน 3 ครั้งที่ไปนั้นดีที่สุดคือรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่เหลือคือรอบ 16 ทีมสุดท้าย 2 ครั้ง