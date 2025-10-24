ไทยโปรแกรมแน่น จัดกีฬาระดับเวิลด์คลาส เดินหน้าต่อสัญญาโมโตจีพี-ลุ้นเจ้าภาพยูธโอลิมปิก

ประเทศไทยโปรแกรมแน่นตั้งแต่ปลายปี 2568 ข้ามไปถึงปี 2569 เตรียมเป็นเจ้าภาพเวิลด์คลาสอีเวนต์หลายรายการ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยกำลังเร่งเจรจาต่อสัญญาศึกโมโตจีพี เช่นเดียวกับ ยูธโอลิมปิกเกมส์ ยังคงเดินหน้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการจัดกีฬาระดับเวิลด์คลาสอีเวนต์ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ สปอร์ตทัวริซึม ในประเทศไทย ว่า การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลกที่เราจะได้เห็นในประเทศไทยต่อจากนี้ นอกเหนือจากกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 แล้ว ยังมีโปรแกรมอีกหลายรายการข้ามไปถึงปี 2569 เริ่มจากปลายปีนี้คือ การแข่งขันขี่ม้าชิงแชมป์เอเชีย รายการ “FEI Asian Championships 2025” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2568 ที่สนามขี่ม้าไทยโปโล แอนด์ อีเควสเตรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง รายการ “Amazing Thailand Marathon Bangkok” ซึ่งได้รับการจัดให้เป็น เวิลด์แคปปิตอล มาราธอน ซีรีส์ เป็นครั้งแรก จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยปีนี้ยังคงมี เอเลียด คิปโชเก นักวิ่งมาราธอนชื่อดังระดับโลก ชาวเคนยา รวมถึงนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมมากมาย ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกัน มีงานวิ่งเทรล UTMB เชียงใหม่ 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2568 โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2568 ที่สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่
“สำหรับปี 2569 ยังมี การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2026 ซึ่งสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงถูกวางให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2569 ขณะที่เรื่องการต่อสัญญานั้นยังอยู่ในช่วงเจรจา โดย กกท. ได้เสนอไปยังรัฐบาลแล้วว่า ควรจะต่อสัญญาออกไปเพราะอีเวนต์ระดับโลกรายการนี้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมอย่างมหาศาล” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. ได้เผยต่ออีกว่า สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬาในอนาคต อย่าง ยูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 เรายังคงเดินหน้าทำงานต่อไป ซึ่งในกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ เราได้เปิดโอกาสให้เยาวชน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในการแข่งขันด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่บรรจุในรายงานการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งถ้าหากการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งอาเซียน ประสบความสำเร็จทั้ง 2 รายการ เราสามารถจัดแข่งขันได้ตามมาตรฐานสากล เชื่อว่าจะทำให้เราได้เปรียบ และเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับความไว้วางใจจาก คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) พิจารณาให้เป็นเจ้าภาพ ยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 ต่อไป