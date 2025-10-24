“คอกม้ากุลชา” อาชาบำบัดเพื่อฝึกสมาธิเด็ก แถมสร้างนักขี่ม้ากีฬาจั้มปิ้ง

วันนี้เราจะมาแนะนำ 1 กิจกรรมที่เด็กๆ สามารถมาปลดปล่อยพลังไปกับการขี่ม้า ที่คอกม้ากุลชา (Kun La Cha Stable) ซึ่งเป็นคอกม้าใกล้ๆกับ วัดไผ่โรงวัว ไม่ใกล้ไม่ไกลจากรุงเทพฯ แถมยังได้รับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
โดยชื่อของคอกม้า มาจากชื่อของ "น้องฮิม" กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์ไอซ์ฮอกกี้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ด.3 ที่เอสโตเนีย และ รองแชมป์ไอซ์ฮอกกี้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ยู-18 ด.3 ที่โครเอเชีย และยังเป็นกลุ่มนักกีฬาหญิงที่ลงแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ร่วมกับสมเด็จพระบรมราชินี งานสัมพันธ์ไทย-จีน
นอกจากความสามารถด้านกีฬาไอซ์ฮออกี้แล้ว "น้องฮิม" ยังเก่งด้านขี่ม้าอีกด้วย เพราะได้ฝึกซ้อมและลงแข่งขันตั้งแต่เด็กๆ กวาดรางวัลมากมาย ควบคู่ไปกับกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง จนตอนนี้เธอและครอบครัวก็ได้มาเปิด "คอกม้ากุลชา" เพื่อเด็กๆ ที่อยากจะเริ่มหัดขี่ม้า พร้อมกับครูที่ชำนาญการสอน และ "น้องฮิม" ก็จะลงมือสอนเองด้วย
แต่จุดสำคัญคือคอกม้ากุลชา มีการสอนแบบ อาชาบำบัด (Hippotherapy) ที่มุ่งเน้นไปที่เด็กสมาธิสั้นโดยเฉพาะ เนื่องจากในยุคสมัยนี้เด็กสมาธิสั้นก็เป็นอีก 1 ปัญหาที่น่าปวดหัวของบรรดาผู้ปกครอง ทำให้ พ่อๆแม่ๆ จึงต้องหากิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อดึงลูกน้อยออกจากสิ่งที่ทำให้เกิดสภาวะสมาธิสั้นเช่นการเล่นแท็บเล็ต
อาชาบำบัด ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ ซึ่งประโยชน์มีรอบด้าน เช่น ฝึกประสาทสัมผัสให้แก่เด็ก เพราะขณะที่นั่งบนหลังม้าจะฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของม้าจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ทั้งใหญ่และเล็กให้แข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มสมาธิให้กับเด็ก เพราะเด็กจะจดจ่อกับการทรงตัวเพื่อไม่ให้ตกลงมา นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมร่างกายได้พร้อมๆ กับมีสมาธิ
อีกทั้งยังเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ของเด็ก เพราะ ในระหว่างกิจกรรมอาชาบำบัด เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับม้า และครูฝึกจะต้องสอนให้เด็กได้รู้การควบคุมอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ รวมถึงเรียนรู้การตอบสนองทางอารมณ์อย่างเหมาะสม อีกทั้งเด็กจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับสัตว์ และ ครูฝึก ทำให้เด็กคุ้นเคยกับการเข้าสังคม ไม่กลัวคนแปลกหน้า และไม่แสดงพฤติกรรมเชิงลบ ทำให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม
การสอนขี่ม้าและการเรียนรู้สานสัมพันธ์กับม้า "ครูพี่ฮิม" ก็เริ่มจากการพาม้าโพนี่ตัวเล็กน่ารักจูงเข้ามาให้น้องๆหนูๆ ได้ทำความคุ้นเคยทั้งบอกชื่อสัมผัสลูบหน้าม้า จากนั้นก็จะมีการฝึกทรงตัวบนหลังม้าขณะที่ม้ากำลังเดินช้า ฝึกการบังคับม้าที่บังเหียนควบคุมทิศทาง ไปจนถึงขี่หลังม้าในขณะที่กำลังวิ่ง ซึ่งเด็กๆชื่นชอบเป็นอย่างมาก มีเสียงกรี๊ดกร๊าดหัวเราะแทบทุกคน พ่อแม่ที่มาดูก็พลอยมีความสุขไปด้วยเมื่อเห็นลูกๆมีสมาธิกับการอยู่บนหลังม้า
ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้น 100% เพราะจะมีครูพี่เลี้ยงประกบติดคอยจับสายจูงม้าตลอดเวลา ไม่มีการปล่อยให้น้องๆหนูๆ อยู่กับม้าตามลำพัง ส่วนอัตราค่าใช้จ่าย 1 คอร์ส ต่อ 1 ชั่วโมง เพียง 1,200 บาท ของเด็ก แต่ประสบการณ์ที่น้องๆจะได้บอกเลยว่าคุ้มค่ามาก ส่วน 1,400 บาทของผู้ใหญ่
แต่หากใครที่มีทักษะขี่ม้าบังคับม้าอยู่แล้ว ทางคอกม้ากุลชา มีเปิดสอนคอร์สกระโดด (Jumping) ที่สามารถฝึกเพื่อแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องขีดขวางได้ โดยเด็กราคา 1,500 บาท และ ผู้ใหญ่ ราคา 1,600 บาท
ส่วนพิกัดของ คอกม้ากุลชา หาได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์ว่า KUN LA CHA Stable ใน Google Maps หรือกดได้ที่ลิ้งนี้ https://maps.app.goo.gl/k1JiHNjqdHCT1f7VA?g_st=ipc
ถือว่าเป็นอีก 1 กิจกรรมดีๆ สำหรับครอบครัวที่อยากบอกต่อ หากใครได้ลองบอกเลยว่าจะติดใจ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เมื่อจบคอร์ส 1 ชั่วโมงก็จะบอกได้ทันที่ว่า "สนุกมาก"