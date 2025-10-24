"เคอร์รี" ส่อง 3 แต้มต่ออายุ "โอเคซี" เฮต่อเวลา 2 หน 2 เกมติด

โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ต่อเวลาชนะ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ หวุดหวิด 137-131 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามเชส เซ็นเตอร์ วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม ตามเวลาไทย
สตีเฟน เคอร์รี ซูเปอร์สตาร์ วอร์ริเออร์ส เหมา 42 แต้ม รวมลูกยิง 3 คะแนนตีเสมอ 120-120 เหลือ 21.7 วินาทีของเวลาปกติ
ทีมของ สตีฟ เคอร์ รันช่วงต่อเวลา 12-2 เริ่มด้วย แอล ฮอร์ฟอร์ด ส่องระยะ 3 คะแนน และรวมลูกยิง 3 คะแนนของ จิมมี บัตเลอร์ หนีไปเป็น 133-127 เหลือเวลา 41 วินาที ส่งผลให้ โกลเดน สเตท เปิดซีซันสถิติ ชนะ 2 แพ้ 0
เกมนี้ แอรอน กอร์ดอน ฟอร์เวิร์ด นักเก็ตส์ ซัดสูงสุดของอาชีพ 50 แต้ม ทุบสถิติคะแนนสูงสุด 47 แต้มของ อเล็กซ์ อิงลิช เฉพาะเกมแรกของฤดูกาล พบ โกลเดน สเตท เมื่อปี 1985 โดย กอร์ดอน ส่อง 3 คะแนนเข้าเป้า 10 ลูก ทาบสถิติ เทอร์รี โรเซียร์ ทำไว้เกมเปิดฤดูกาลปี 2020
การแข่งขันควอเตอร์ 4 จบแบบน่าตื่นเต้น โดย กอร์ดอน ยิง 3 คะแนนขึ้นนำ 120-117 เหลือ 25.7 วินาที แต่ถูก เคอร์รี ส่อง 3 คะแนนคืนอีก 4.3 วินาทีต่อมา จากนั้น นิโกลา โยคิช เซ็นเตอร์ความหวัง นักเก็ตส์ เลย์อัพคะแนนตัดสินเกมพลาด
โยคิช กดทริปเปิล-ดับเบิลจาก 21 แต้ม 13 รีบาวน์ด 10 แอสซิสต์ กลายเป็นผู้เล่นทำ 4 ทริปเปิล-ดับเบิลคนที่ 2 เฉพาะเกมเปิดซีซันต่อจาก ออสการ์ โรเบิร์ตสัน
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า รีแมตช์รอบชิงชนะเลิศ ฤดูกาลที่แล้ว ย้ำแค้น อินเดียนา เพเซอร์ส 141-135 หลังต่อเวลา 2 ครั้ง ที่สนามเกนบริดจ์ ฟิลด์เฮาส์ โดย เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2025 สกอร์ 55 แต้มสูงสุดอาชีพ
ขณะที่ อินเดียนา ปราศจาก ไทรีส ฮาลิเบิร์ต การ์ดจ่าย ออล-สตาร์ 2 สมัย เจ็บเอ็นร้อยหวาย อาศัย ปาสคาล เซียแคม แบกทีม 32 แต้ม 15 รีบาวน์ด และ เบนเนดิคท์ มาธูริน ส่อง 36 แต้ม 11 รีบาวน์ด แต่ถูกไล่ออกหลังเสียฟาวล์บุคคลครบ 6 ครั้ง ช่วงต่อเวลาครั้งที่ 1