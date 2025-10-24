"เฮอร์เบิร์ต" ขว้าง 3 ทัชดาวน์ "ชาร์เจอร์ส" คืนฟอร์มถล่มไวกิงส์

จัสติน เฮอร์เบิร์ต ควอเตอร์แบ็ก แอลเอ ชาร์เจอร์ส ขว้าง 227 หลา 3 ทัชดาวน์ ถล่ม มินเนโซตา ไวกิงส์ ขาดลอย 37-10 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามโซไฟ สเตเดียม วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม ตามเวลาไทย
ชาร์เจอร์ส (ชนะ 5 แพ้ 3) ฉลองชัยชนะแรกนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 เยือน ไมอามี ดอลฟินส์ และคัมแบ็กจากความพ่ายแพ้คาบ้านแก่ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส จ่าฝูงดิวิชันเอเอฟซี (AFC) ใต้ 24-38 เมื่อ 4 วันก่อน
คีแนน อัลเลน ปีกนอกจอมเก๋า รับบอล 4 ครั้ง ระยะ 44 หลา กลายเป็นผู้เล่นคนที่ 2 ของแฟรนไชส์ รับบอลอย่างน้อย 11,000 หลา ต่อจาก อันโตนิโอ เกตส์ ไทต์เอนด์ระดับตำนาน
ไวกิงส์ (ชนะ 3 แพ้ 4) แพ้ 2 เกมติดต่อกันครั้งแรกของซีซัน ภายในระยะเวลาเพียง 5 วัน โดยเปลี่ยนดาวน์ที่ 1 สำเร็จ 12 ครั้ง, เล่นดาวน์ที่ 3 สำเร็จ 3 จาก 11 ครั้ง และครองบอลเพียง 21 นาที
คาร์สัน เวนท์ซ ควอเตอร์แบ็ก ลงเล่นตัวจริงแทน เจ.เจ.แม็คคาร์ธี บาดเจ็บข้อเท้า ขว้างคอมพลีต 15 จาก 27 ครั้ง ระยะ 144 หลา 1 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ ถูกแซ็ก 5 ครั้ง และฝืนอาการเจ็บไหล่ซ้าย ซึ่งกำเริบระหว่างเกมหลายครั้ง
ชาร์เจอร์ส เกือบทำ 4 สกอร์จากการครองบอล 4 ชุดเฉพาะครึ่งแรก แต่ คาเมรอน ดิคเกอร์ เตะฟิลด์โกล 49 หลา ไม่ตรงกรอบ เนื่องจากการสแน็ปบอลผิดพลาด ขึ้นนำ 21-3 หลังจบควอเตอร์ 2
โอรอนเด แกดสเดน ไทต์เอนด์รุกกี้ รับบอลทัชดาวน์ 8 หลา และ คิมานี วิดัล รันนิงแบ็ก วิ่งทัชดาวน์ระยะ 3 หลา และ แลดด์ แม็คคองกีย์ ปีกนอก รับบอลทัชดาวน์ 27 หลา ท้ายครึ่งแรก
เจเค สก็อตต์ แก้ไขบอลสแน็ปไม่ดีอีกครั้ง ตั้งบอลให้ ดิคเกอร์ เตะฟิลด์โกล 49 หลาช่วงต้นควอเตอร์ 3 หนีไปเป็น 24-3
หลัง ไวกิงส์ พันท์บอลทิ้ง (เตะกินแดน) เฮอร์เบิร์ต เสียอินเทอร์เซ็ปต์ตรงเส้น 26 หลาแดนตัวเอง นำไปสู่ทัชดาวน์หนึ่งเดียวของ มินเนโซตา ด้วย 2 โทษของ ชาร์เจอร์ส
ฟิลด์โกล 32 หลาของ วิลล์ ไรน์ชาร์ด เป็นโมฆะ หลัง ชาร์เจอร์ส โดนโทษมีผู้เล่นบนสนามมากเกินไป และขณะ ไวกิงส์ เล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 9 หลา โดย เวนท์ซ เกือบโดนแซ็ก แต่ เบนจามิน เซนต์-จูสท์ คอร์เนอร์แบ็ก เสียโทษสัมผัสปีกคู่แข่งภายในระยะ 5 หลา ทำให้ มินเนโซตา ครองบอลต่อ และ เวนท์ซ ขว้างบอล 4 หลาให้ จอร์แดน แอดดิสัน ไล่มาเป็น 10-24
ชาร์เจอร์ส ตอบโต้ช่วงต้นควอเตอร์ 4 เฮอร์เบิร์ต ขว้างบอล 6 หลา ให้ เทร แฮร์ริส ทิ้งห่าง 31-10 ถัดมา อาร์เจ มิคเกนส์ เซฟตีรุกกี้ อินเทอร์เซ็ปต์ครั้งแรกของอาชีพ ปิดไดร์ฟการบุกชุดแรกของ ไวกิงส์ ช่วงควอเตอร์ 4
ชาร์เจอร์ส ทำ 2 สกอร์ปิดท้ายจากฟิลด์โกล 34 และ 45 หลาของ ดิคเกอร์